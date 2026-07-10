Polémica en el España - Bélgica: posible penalti no pitado por mano de Ngoy

La polémica no tardó en llegar al duelo de cuartos de final entre España y Bélgica. Apenas se habían disputado 13 minutos cuando un disparo dentro del área de Álex Baena impactó en la mano de Nathan Ngoy, que intentaba taponar el remate del delantero español.

Baena había ganado la espalda a la defensa belga con un gran desmarque y se plantó en una posición muy favorable para rematar. Sin embargo, Ngoy reaccionó a tiempo, corrigió su posición y logró interponerse en el disparo, aunque el balón terminó golpeando en la mano del defensor del Lille.

Pese a que las imágenes mostraban con claridad que el balón había impactado en la mano del defensa belga, el colegiado del encuentro, Michael Oliver, no señaló penalti en primera instancia. La acción fue revisada desde la sala VAR, pero no se instó al árbitro inglés a acudir al monitor, por lo que el juego continuó sin que se modificara la decisión inicial.

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En ese sentido, tanto Michael Oliver sobre el terreno de juego como el VAR entendieron que Ngoy tenía la mano en una posición natural. Así lo explicó Iturralde González en la Cadena SER: "No es penalti. La tiene abajo y el disparo se produce a medio metro".