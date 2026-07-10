La polémica por las designaciones arbitrales no cesa: Los ingleses no pueden pitar a Argentina y este es el motivo

Tras la polémica alrededor de la decisión de FIFA de que los cinco colegiados encargados del Francia - Marruecos fueran argentinos, sumada al hecho de que en el Egipto - Argentina tres de los árbitros eran precisamente originarios del país galo, muchos podrían pensar que esto solo prueba la plena confianza de la máxima entidad del mundo del futbol en la profesionalidad de los jueces del juego, independientemente de las rivalidades entre sus países y los equipos que arbitren.

No obstante, la organización presidida por Gianni Infantino sí marca una excepción destacable: más allá de no poder arbitrar a su propio país, los árbitros ingleses no pueden pitar a Argentina.

El motivo, evitar tensiones marcadas por la geopolítica

Ni Anthony Taylor ni Michael Oliver podrán pitar encuentros de la actual campeona del mundo en caso de que los liderados por Lionel Andrés Messi avancen de ronda, debido única y exclusivamente a su nacionalidad.

TORONTO (United States), 26/06/2026.- Referee Anthony Taylor (L) and Iliman Ndiaye of Senegal / EDUARDO LIMA / EFE

Los criterios de FIFA para las designaciones pasan por asignar a los colegiados según una serie de condiciones, siendo el rendimiento el más importante, aunque también se tienen en cuenta factores geopolíticos. Es justamente ese el motivo que impide que ingleses puedan arbitrar a Argentina, debido a la disputa entre el gobierno de Inglaterra y el de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. De igual manera, árbitros procedentes de Argentina jamás podrían pitar un choque de los 'Three Lions'.

La guerra de las Malvinas duró 74 días y terminó con la rendición de los sudamericanos, tras la muerte de 649 miembros del ejército argentino y 255 miembros del ejército británico, abriendo un gran trauma en el seno de la población del país, que desde aquel entonces siempre ha tenido muy presente lo sucedido.

De hecho, más allá de las constantes menciones en cánticos de la hinchada, el ejemplo más claro fue la emoción y rivalidad con la que se vivió el duelo en cuartos de final del Mundial de 1986, solo cuatro años después de la guerra. En aquella ocasión, Maradona anotó dos de los goles más recordados de la historia del fútbol, la 'mano de dios' y 'el mejor gol del siglo', tras dejar en el camino a todos los defensores que le salieron al paso, incluido el portero. Al final, Argentina avanzó a semifinales, donde se deshizo de Bélgica para encarar la gran final frente a Alemania, encuentro en el que ganó su segundo Mundial.