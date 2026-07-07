Pochettino: "No puedo decir que el trabajo está hecho, pero hemos puesto los principios para ser exitosos en el futuro"

Mucha presión tenía la selección de Estados Unidos tras todo lo que ocurrió en la previa del partido en la Casa Blanca con Donald Trump y Gianni Infantino.

Quizás esto fue lo que hizo que el equipo de Mauricio Pochettino no se encontrara en el terreno de juego y firmara el peor partido en esta Copa del Mundo, lo que les hizo caer goleados ante Bélgica y quedar fuera del Mundial en octavos de final.

"Fue muy difícil desde el principio. Felicitaciones a Bélgica, fueron mejores que nosotros. Simplemente hoy no fue nuestro día. No se trata de poner excusas. No mostramos lo que solemos mostrar, y esa es la realidad. Hoy no mostramos nuestra verdadera calidad", declaró el seleccionador estadounidense Mauricio Pochettino a Fox Sports.

"Tenemos que aprender de esto, tenemos que analizar el partido y entender por qué no lo afrontamos de la misma manera que en el resto del Mundial. No fue nuestro día. No fue el rendimiento que caracteriza nuestra forma habitual de jugar", añadía.

Sobre el caso Balogun, el técnico afirmó que "FIFA y todas las personas diferentes involucradas lo explicaron, y esas son las reglas. Fue una explicación clara, así que no tengo comentarios al respecto. Bélgica fue el mejor equipo."

"Las actuaciones del exterior no fue una situación que nos afectara como grupo", afirmó.

"No afectó a nuestra actuación el rendimiento fue como fue y no fue una excusa. no tenemos que buscarlas, no fue nuestro día. Sin embargo, desde el punto de vista personal, ¿de qué sirve insultar o recibir muchos mensajes negativos o amenazas si mi posición es la del seleccionador?", cuestionó. "Mi posición era la de entrenar al equipo y, si Balogun está disponible porque se le ha permitido jugar, no es un problema".

A pesar de eso, el argentino, posteriormente en rueda de prensa, consideró que, con esta Copa del Mundo, se han creado los cimientos para un equipo exitoso en el futuro.

"Todos sabemos que los procesos son de 4 años. Son ciclos. Hoy cerramos un capítulo y tenemos un análisis de muchos jugadores y, si continuamos aquí en el futuro, tenemos una idea clara de nuestras decisiones en el futuro. Esta vez fue difícil. Muchas circunstancias que fueron difíciles de manejar", comentó. "Es importante para el legado, con o sin nosotros como staff, es que ahora la mentalidad es la perfecta. Es impresionante seguir creciendo. No puedo decir que el trabajo esté hecho, pero hemos puesto los principios para ser exitosos en el futuro".

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