Gonzalo Plata y su gol de oro: del palo fatídico de Catar a meter a Ecuador en dieciseisavos

Gonzalo Plata no podía contener la emoción a la conclusión del partido entre Ecuador y Alemania (2-1) que dio el pase a los dieciseisavos de final de la tricolor como una de las mejores terceras de grupo. El exjugador del Real Valladolid, actualmente en las filas del Flamengo, eligió el mejor momento para marcar su primer gol en un Campeonato del Mundo. Es su segundo Mundial tras haber sido protagonista hace 4 años en Catar y quedársele una espina clavada que ahora se ha podido sacar.

Y es que Gonzalo Plata seguro que le habrá dado muchas vueltas a la cabeza en todo este tiempo al disparo al palo contra Países Bajos en la segunda jornada del pasado Mundial que pudo haberle dado la victoria a Ecuador (el partido quedó 1-1) y la clasificación. Los sudamericanos cayeron en el último encuentro del grupo contra Senegal (2-1) y se fueron para casa. "Veo siempre el video del palo ante Países Bajos, me entristece, porque con ese gol pudimos haber pasado de fase", ha reconocido el futbolista una y otra vez.

Ecuador salva un match-ball

Cuatro años después, Ecuador ha llegado a este Mundial con unas expectativas tremendas tras realizar unas grandísimas eliminatorias sudamericanas, con 29 puntos en 18 jornadas y solo por detrás de la Argentina de Leo Messi.

Pero los de Sebastián Beccacece se complicaron mucho la vida cayendo ante Costa de Marfil por 1-0 y empatando sin goles frente a Curaçao, y el partido contra Alemania era toda una final a cara o cruz. Plata había fallado ocasiones claras y parecía que la maldición iba a continuar, pero por fin se pudo resarcir con la diana en el minuto 77 del encuentro que llevó el éxtasis a todo un país.

Euforia del goleador de Ecuador / EFE

"He tenido suerte"

Él mismo reconoció después, ante las cámaras de DAZN, que había sido una acción de fortuna la que selló el triunfo a la salida de un córner y poner la punta del pie ante la salida de Manuel Neuer. "Fue suerte la verdad, con mucha suerte, Manuel me ayudó un poco porque al momento del gol me empujó y tuve la suerte de poderla puntear. Le doy gracias a Dios por la victoria", fue su lectura de un gol para la historia.

Sobre el partido, dijo: "Estoy muy cansado, fue un partido muy físico y que nos ha dejado con muy poca energía. Fue muy complicado, pero gracias a Dios pudimos hacer las ocasiones que en los otros partidos no se nos dio".

Ecuador / EFE

"Los tres partidos los hemos jugado en casa, la hinchada es nuestro plus, la fuerza que nos transmiten, siempre están apoyando y ellos hicieron su parte", concluyó sobre la numerosa presencia de afición ecuatoriana en el Mundial 2026.