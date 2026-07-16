El plan de Messi para volver a conquistar el mundo: solo España puede impedirlo

Messi. Siempre Leo Messi. Si alguien tiene alguna duda o se le pasa por la cabeza la rendición, que le dé el balón al '10'. Él siempre encuentra la solución. Y esta vez no fue diferente. El astro argentino se echó, una vez más, a su equipo a la espalda y, cuando estaba contra las cuerdas, sacó a relucir toda su magia para regalar dos asistencias que culminaron la remontada ante Inglaterra.

Pero es que lo de Messi ya se está convirtiendo en costumbre. Lo ha hecho a lo largo de toda su carrera, pero, a sus 39 años, sigue siendo el jugador más determinante de Argentina y, seguramente, de todo el Mundial. Sus cifras (8 goles y 4 asistencias) lo demuestran, pero Messi va mucho más allá de los números. Trasciende las estadísticas. Es un genio que nunca se cansa de frotar la lámpara.

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi / Agencias

Y es que, aunque lleva años maravillándonos con este deporte y dejando genialidades sobre el terreno de juego como costumbre, lo cierto es que el rendimiento de Leo Messi sigue sorprendiendo. No porque no le hayamos visto hacer lo más extraordinario sobre el campo, sino porque los años pasan para todos y el estado físico acaba condicionando el rendimiento de los jugadores. Pero, claro, Messi no es un jugador cualquiera, es un auténtico 'extraterrestre'.

En el Mundial vuelve a demostrar que todavía tiene mucho fútbol que regalar. ¿Dejar la selección? Para qué, si sigue siendo el jugador más determinante de Argentina. Todo, absolutamente todo lo ofensivo, pasa por las botas de Leo Messi. Y los rivales lo saben, pero saberlo no implica poder detenerlo. Nadie ha encontrado aún la manera de frenarlo.

Leo Messi, máximo goleador de la historia de los mundiales / EFE

Un plan que empezó hace meses

Pero nada de esto es casualidad. El propio Leo explicó que llevaba meses preparando la cita mundialista: "Me he estado preparando durante un año para llegar bien al Mundial". Y vaya si lo ha conseguido. Durante meses compaginó los entrenamientos con su club por las mañanas con sesiones específicas por las tardes junto a un preparador personal. Un plan que ha salido a la perfección y que tiene a Messi y a Argentina a tan solo un partido de revalidar el título mundial.

Sin embargo, ahora llega el terreno más pantanoso. Lo más difícil. Volver a ganar una final de un Mundial. Messi ya conoce las dos caras de la moneda. Sufrió el golpe más duro con la derrota ante Alemania en la final de Brasil 2014 y, ocho años después, alcanzó la gloria levantando el título en Catar 2022. La de este domingo será su tercera final mundialista, un registro reservado únicamente para los elegidos de la historia de este deporte.

Lautaro celebra su milagroso gol con Messi / WILL OLIVER / EFE

Delante tendrá a una vieja conocida como España, una selección a la que conoce perfectamente y a la que no escatimó elogios. "Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. También conozco a los jugadores. Ya me he enfrentado a muchos de ellos y sigo siguiéndolos. Algunos juegan en el Barça, un club que siempre amo y sigo", apuntó tras el partido contra Inglaterra.

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Es evidente que el talento y la magia han llevado a Messi hasta su tercera final mundialista, pero, como él mismo explicó, detrás de este nuevo desafío hay mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio para llegar en las mejores condiciones posibles. El plan de Messi para volver a levantar el Mundial comenzó hace mucho tiempo y, ahora, está a solo un partido de culminarlo de la mejor manera posible.