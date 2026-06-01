El plan de Marruecos para dominar el mundo

Marruecos tiene por delante un Mundial importantísimo. Los Leones del Atlas deberán demostrar que son realmente una potencia mundial y que todo el trabajo hecho desde su golpe sobre la mesa en Qatar 2022 no ha sido en vano. Desde entonces, el combinado africano se ha focalizado en perfeccionar su estructura deportiva, cosechando éxitos inéditos en categorías inferiores y tratando de maximizar sus posibilidades en la selección absoluta, exprimiendo al máximo el reglamento de la FIFA.

Hoy en día no basta con ser el mejor sobre el campo. También hay que serlo en los despachos. Y Marruecos ha hecho muy bien los deberes pensando en el corto y en el largo plazo. Los 26 ‘guerreros’ que Ouahbi se llevará a Estados Unidos, Canadá y México reflejan el inmenso trabajo que hay detrás de esta convocatoria.

El presidente de la Federación de Marruecos, junto al nuevo seleccionador Mohamed Ouahbi / @EnMaroc

Madrid, Terrassa, Vic, Montpellier, Toulouse, Ámsterdam, Strombeek-Bever o Montreal. En estos lugares del planeta nacieron algunas de las estrellas que representarán a Marruecos en el Mundial de 2026. Muchos de sus jugadores son hijos o nietos de la emigración marroquí, por lo que también podían ser elegidos por otros países como España, Francia, Países Bajos, Bélgica o Canadá. Hay decenas de casos y en el futuro habrá más. Solo en este Mundial, son 19 de 26. Los analizamos en SPORT.

¿Qué dice la FIFA?

Antes que nada, hay que tener en cuenta el reglamento. Para jugar con Marruecos no basta con que un futbolista haya obtenido el pasaporte marroquí: la normativa de la FIFA exige que el jugador tenga la nacionalidad del país y, además, un vínculo deportivo-jurídico suficiente con esa federación. Ese vínculo puede venir por haber nacido en Marruecos, por tener padre, madre, abuelo o abuela nacidos allí, o por haber residido un periodo determinado en el país.

Si el jugador ya representó a otra selección, puede solicitar un cambio de asociación, pero solo bajo condiciones concretas, especialmente si no disputó partidos oficiales absolutos que lo ligaran definitivamente a la primera selección. La reforma moderna de estas reglas buscó dar más seguridad jurídica a casos de doble nacionalidad y cambios de selección, evitando al mismo tiempo nacionalizaciones puramente oportunistas sin arraigo real con el país representado.

La portería marroquí resume muy bien la idea de doble pertenencia. Yassine Bono nació en Montreal, Quebec, por lo que podría haber sido seleccionable por Canadá. En su caso, se crio futbolísticamente en Marruecos tras regresar de niño con su familia, por lo que no dudó nunca en elegir a Marruecos, donde se ha consolidado como uno de los mejores porteros africanos de la última década.

Yassine Bounou, uno de los héroes del pase a semifinales de Marruecos en Qatar 2022 / EFE

Su suplente, Munir El Kajoui, nació en Melilla y su vínculo territorial sí está en España, donde pasó por clubes como el Ceuta, el Milla, el Numancia o el Málaga. En su caso, eligió Marruecos para hacer carrera internacional.

De Hakimi a Brahim

Precisamente, el eje hispano-marroquí es el más visible. Achraf Hakimi, nacido en Madrid, fue durante años el gran símbolo de esa generación criada en España que eligió Marruecos. Su caso precedió al debate que luego explotaría con nombres como Brahim Díaz o Lamine Yamal: jugadores nacidos y formados en España, pero con una identidad familiar marroquí muy presente.

Achraf Hakimi, durante un partido con Marruecos / EFE

Nacido en Dos Hermanas, Sevilla, y formado en el Málaga, club desde el que dio el salto a la cantera del Manchester City, Brahim tuvo opciones reales de jugar para España, pero en 2024 eligió Marruecos. Su decisión fue leída como una victoria deportiva y política de la federación marroquí porque no fichaba a un descarte, sino a un futbolista de primer nivel y en edad competitiva para triunfar. No obstante, Lamine Yamal optó por España, con quien ya ha conquistado una Eurocopa siendo muy importante.

Brahim Díaz celebra su gol / EFE

Pero hay más. Chadi Riad, por ejemplo, nació en Palma de Mallorca; Ismael Saibari, en Terrassa, aunque creció en Bélgica y explotó deportivamente en Países Bajos; Ayoube Amaimouni-Echghouyab, en Vic, pero su cuna futbolística fue Alemania. Y, aunque no ha estado citado para este Mundial, hay que mencionar a Ilias Akhomach, habitual en las últimas listas y nacido en Hostalets de Pierola. Toda su carrera deportiva la ha hecho en España.

Talento francés

Francia es otra mina para Marruecos. Por volumen migratorio y nivel competitivo, muchos jugadores franco-marroquíes pasan por Clairefontaine en categorías inferiores o destacan en la Ligue 1 cuando son muy jóvenes. El caso más llamativo ha sido el de Ayyoub Bouaddi, nacido en Senlis y formado en Francia, de solo 18 años. Es un talento del Lille, internacional francés en todas las categorías inferiores, y uno de los jóvenes más seguidos de Europa. Jugará el Mundial con Marruecos tras haber jugado un único partido con la absoluta de los Leones del Atlas.

Ayyoub Bouaddi después de ser nombrado MVP del partido de Champions entre Lille y Juventus / Lille

En esa misma categoría, de futbolistas con talento ‘atados’ antes de poder optar por Francia, incluso pese a haber pisado categorías inferiores en algunos casos, aparecen nombres como Neil El Aynaoui, Redouane Halhal, Samir El Mourabet o Gessime Yassine, nacidos en Nancy, Montpellier, Estrasburgo y Salon-de-Provence, respectivamente. Jugadores de presente, pero con muchísimo futuro.

Samir El Mourabet, durante un partido con el Estrasburgo / @s_elmourabet

El caso de Issa Diop es especialmente interesante. Nacido en Toulouse, internacional con Francia en categorías inferiores y elegible también por Senegal, fue durante años un perfil que parecía más cercano al fútbol francés o senegalés. Sin embargo, al no haber debutado con ninguna selección absoluta pese a tener 29 años, Marruecos ha logrado convencerlo para reforzar la defensa en este Mundial al tener más opciones que Senegal de hacer historia.

Más carne en el asador: Países Bajos y Bélgica

Países Bajos es otro territorio esencial para Marruecos. Noussair Mazraoui, nacido en Leiderdorp, o Sofyan Amrabat, natural de Huizen, son dos ejemplos de importancia capital en la estructura de Marruecos: jugadores educados en el sistema neerlandés, pero integrados en la columna vertebral de Marruecos. Y también han cuentan con a Anass Salah-Eddine, de 24 años, nacido en Ámsterdam e internacional neerlandés en categorías inferiores.

Sofyan Amrabat en un partido con Marruecos durante la Copa África / Instagram: Amrabat

La ofensiva reciente en Países Bajos va más allá de los futbolistas ya consolidados. Marruecos ha repetido la fórmula con jóvenes como Benjamin Khaderi, Ayoub Ouarghi, Oualid Agougil y Sami Bouhoudane, todos nacidos y vinculados a clubes neerlandeses de formación como PSV, Feyenoord o Utrecht. Es una apuesta de futuro, ya que seguramente no todos llegarán a la absoluta, pero el mensaje es claro: Marruecos quiere ‘ficharlos’ antes de que Países Bajos abra los ojos.

En cuanto a Bélgica, el gran exponente es Bilal El Khannouss, nacido en Strombeek-Bever, que pese a tener 22 años apunta a ser uno de los hombres importantes de Marruecos en el Mundial. Jugó con Bélgica sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19 antes de elegir Marruecos. Bélgica lo formó, pero Marruecos lo sedujo deportivamente y lo incorporó en un momento clave.

Bilal El Khanouss, durante un partido con Marruecos / Bilal El Khanouss

Zakaria El Ouahdi, nacido en Hoboken, y Chemsdine Talbi, en Sambreville, también forman parte de esa corriente belgo-marroquí. Ambos explotaron su fútbol en Bélgica antes de dar el salto a la absoluta de Marruecos. De cara al futuro, también han cerrado a Rayane Bounida, nacido en Vilvoorde, y a Saif Eddien Lazar, natural de Sint-Truiden.

Y el plan de Marruecos no acaba aquí. Thiago Pitarch, del Real Madrid y uno de los grandes exponentes de ‘La Fábrica’, aún está a tiempo de representar a Marruecos si no debuta con la absoluta de España. De momento, su sueños es "debutar con España".

Sea como fuere, el plan de Marruecos es evidente y tratará de cautivar a todos esos jugadores con potencial y suficiente nivel para representar al país en los mejores escenarios del deporte rey.