La pizarra de Bielsa: Olivera al rescate de la zaga ante la baja de Araujo

La enfermería ha dinamitado los planes de Marcelo Bielsa para el debut de Uruguay en el Mundial. La Celeste se estrena este próximo lunes (19:00 h, hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami ante Arabia Saudita, y lo hará con una zaga inédita y de absoluta emergencia. Con Ronald Araujo y José María Giménez descartados para el once inicial por problemas físicos, el 'Loco' ha tenido que improvisar una solución en el búnker de Playa del Carmen.

Para camuflar la ausencia de sus dos baluartes defensivos, Bielsa desplazará a Mathías Olivera al eje de la zaga para actuar como central zurdo junto a Sebastián Cáceres.

Este movimiento provoca un efecto dominó que devuelve a Matías Viña al lateral izquierdo, reconfigurando por completo la línea de cuatro que protegerá el arco de Fernando Muslera para mantener la velocidad correctora atrás. Además, el técnico rosarino prepara una revolución en la pizarra pasando al 4-4-2 para agitar el ataque con un "doble 9", sacrificando a los extremos puros (Pellistri y Canobbio) para juntar a dos tanques en el área.

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El once que perfila Uruguay para el debut del lunes está formado por Muslera; Varela, Cáceres, M. Olivera, Matías Viña; Valverde, Ugarte, Bentancur, M. Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez, según explicó la prensa uruguaya.