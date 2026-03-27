¿Por qué pitan a Bastoni? Italia señala al central deseado por el Barça

Alessandro Bastoni (Casalmaggiore, 1999) es, solo por detrás de Sandro Tonali, el jugador italiano más cotizado. Pilar indiscutible del Inter de Milán y de la 'Azzurra', se ha consolidado como uno de los centrales más cotizados del panorama europeo. No es casualidad que el Barça lo tenga en su agenda como objetivo prioritario para reforzar la zaga de cara a la próxima temporada. Zurdo, dominante en el juego aéreo, solvente con balón y con madera de líder, reúne todas las cualidades que seducen a la secretaría técnica azulgrana encabezada por Deco.

Sin embargo, su figura no está exenta de polémica en Italia. Su comportamiento antideportivo en el 'Derby d’Italia' del pasado 14 de febrero, cuando provocó y celebró con excesiva efusividad la expulsión de Pierre Kalulu, generó un amplio rechazo: no solo entre la afición juventina, sino también entre seguidores de otros equipos.

El combinado transalpino no quiere faltar a su tercera Copa del Mundo consecutiva y, tras vencer a Irlanda del Norte en la semifinal, tiene una final el próximo martes ante Bosnia-Herzegovina.

Bastoni provocó y celebró la expulsión de Kalulu durante el Inter-Juve / 'X'

Señalado

El defensor francés fue expulsado por doble amarilla de manera injusta, ya que Bastoni, como él mismo admitió, simuló una caída por una falta que en realidad no existió. Un polémico episodio que generó un clima tenso en Italia. Lleva todo un mes siendo abucheado en los campos de la Serie A. La controversia, incluso fue más allá: recibió amenazas de muerte en las redes sociales antes de desactivar los comentarios en su perfil de Instagram.

Alessandro Bastoni, en acción con el Inter de Milán / ENRICO MATTIA DEL PUNTA

Durante el Lecce-Inter, choque posterior al 'Derby d'Italia', recibió una sonora pitada cada vez que intervenía en el juego por parte de los seguidores del Via del Mare. Su técnico, Chivu, reconoció a finales de febrero que el ruido externo le había complicado la vida a Bastoni mientras el equipo se preparaba para remontar la eliminatoria europea ante el Bodo/Glimt. "Ha sido una semana horrible y para él no ha sido fácil jugar en estas condiciones físicas y mentales", denunció.

"Cometió un error"

También recibió una hostil bienvenida en el Giuseppe Sinigaglia durante la ida de las semifinales de la Coppa Italia ante el Como 1907. Cesc Fàbregas lo protegió en la rueda de prensa posterior al choque: "¿Abucheos a Bastoni? Es porque juega en el mejor equipo de Italia. Lo considero un jugador top; he estudiado mucho al Inter por él. Se convertirá en el capitán de Italia. Cometió un error, pero estas cosas pasan. Yo también cometí un error en San Siro cuando sujeté a Saelemaekers. Lo superará, son cosas de aficionados".

Pedri lucha con Alessandro Bastoni durante el encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Más de lo mismo ocurrió en el 'Derby della Madonnina' del pasado 8 de marzo en San Siro: fue el blanco de silbidos constantes de la afición 'rossonera'. No participó en los últimos dos compromisos que afrontó el Inter ante Atalanta y Fiorentina, pero sí estaría listo para afrontar un partido trascendental para el país transalpino: la repesca europea para estar en la Copa del Mundo.

Perdonado

Había cierta expectación por si sería abucheado durante el Italia-Irlanda del Norte disputado en Bérgamo. De hecho, según apuntaron medios italianos, la elección del estadio de la Atalanta como sede, en lugar de Roma o Milán, tenía mucho que ver con su figura.

Bérgamo y la Atalanta ocupan un lugar especial en el corazón de Bastoni. Es producto de la cantera y dio sus primeros pasos como profesional en la 'Dea'. Además, es natural de Casalmaggiore, municipio de la provincia de Cremona, en la región de Lombardía.

Saltaron las chispas entre Jamie Donley y Alessandro Bastoni durante la semifinal de la repesca / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Por ello y por lo que hay en juego, nada menos que un Mundial, el central recibió una cálida acogida. El público pasó de abucheos y se limitó a animar a la selección en un partido tan importante en su historia reciente.

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No quiere la 'Azzurra' perderse su tercer Mundial consecutivo tras ausentarse en Rusia y Qatar. Con dudas, pero con la garra que exigen este tipo de citas, dio el primer paso al imponerse a Irlanda del Norte (2-0). Se jugará su participación en un duelo de vida o muerte ante Bosnia-Herzegovina el martes 31 de marzo (20:45h).