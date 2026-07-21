Un piloto español 'trolea' a los pasajeros argentinos en pleno vuelo: "Quería felicitaros..."

La selección española celebró este lunes la conquista de la Copa del Mundo. Lo hizo a lo grande, con toda Madrid en las calles acogiendo al equipo alrededor del escenario mientras los jugadores hacían su particupar espectáculo, con bailes, música y cánticos de todo tipo. Hay quién celebró la conquista del Mundial también a miles de metros de altura.

Un vuelo se convirtió por unos minutos en una improvisada fiesta cuando el piloto aprovechó para compartir con los pasajeros una gran noticia. El comandante tomó la palabra con un mensaje que arrancó sonrisas desde la primera frase.

Con un tono serio, comenzó diciendo: "Ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluída", provocando la incertidumbre entre los viajeros antes de revelar el verdadero motivo de su anuncio. "Los dos equipos lo han dado, pero la final del mundial lamentablemente solo la peude ganar uno.

De la euforia al drama

Los pasajeros respondieron levantándose de sus asientos, con aplausos, vítores y alguna que otra celebración improvisada. El ambiente festivo se apoderó del avión mientras muchos compartían el momento con sus teléfonos móviles.

"Desde aquí queremos dar la enhorabuena a los argentinos", desatando la locura en el avión, con cánticos de "dale campeón". Sin embargo, no se esperaban la rectificación del piloto. "España ha ganado", dijo al final, provocando el silencio de todo el avión.

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España ya tiene su segunda estrella en la camiseta, tras una final en la que fueron muy superiores a la selección argentina. Que te coincida una final en el avión, y que te engañen... sienta mal.