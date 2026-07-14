La pifia de Higuita que encumbró a Roger Milla... y que cambió el reglamento del fútbol

23 de junio de 1990. Estadio San Paolo –actual Diego Armando Maradona- de Nápoles. Camerún y Colombia jugaban por primera vez en los octavos de final de una Copa del Mundo. Un partido histórico para ambas selecciones no solo por ese hecho, sino por la forma como se resolvió, con una acción que ha pasado también a la historia. Protagonistas: el portero colombiano José René Higuita Zapata –el ‘Loco’ Higuita- y el delantero camerunés Albert Roger Mooh Miller, conocido mundialmente como Roger Milla.

Fue un partido igualado, hasta el punto de que debió resolverse en la prórroga. Los 90 minutos acabaron 0-0 y en el tiempo suplementario todo cambió. Milla, un veterano de 38 años que había sustituido a Louis Mfede en el minuto 54, abrió el marcador tras recibir un balón de Omam-Biyik e internarse en el área. Era el primer minuto de la segunda parte de la prórroga.

Apuesta arriesgada

Solo dos minutos después, Colombia pareció abrasarse bajo el sol de justicia que caía aquella tarde sobre Nápoles. Tuvo que ser en una acción inesperada, fruto de la valentía del joven Higuita, de 24 años, muy adelantado en el terreno de juego y confiado en su buen juego con los pies. Recibió un balón de Luis Carlos Perea y vio cómo Milla se acercaba. El portero intentó superarle. Mala idea.

El camerunés se la jugó y, tras un mal control del ‘Loco’, le robó el balón. El resto de la historia es la carrera de Roger en solitario hacia la portería, con Higuita persiguiéndole desesperadamente. Disparo fácil y 2-0. La selección africana, la primera del continente en alcanzar los octavos de final de una Copa del Mundo, ya acariciaba los cuartos. Mientras, la afición cafetera fulminaba con la mirada a René.

“Fue un error como una casa”, reconoció el meta años después. Y es que aquella pifia aún fue más dolorosa cuando en los últimos minutos del tiempo extra, Bernardo Redín anotó un gol para Colombia y dejó el marcador en un 2-1 final. Las críticas al valiente portero en su país fueron duras: le responsabilizaron de la eliminación de su selección, ya que si no hubiera sucedido lo que sucedió en el minuto 108, la eliminatoria hubiera acabado en una incierta tanda de penaltis.

Un error para un gran cambio

Pese a lo que significó para los colombianos, la FIFA tomó nota de aquella acción, considerando que esa forma de actuar podía beneficiar el espectáculo. Hasta aquel momento, se permitía que el portero pudiera coger con sus manos la cesión con el pie de un compañero. Aquel Mundial fue uno de los más aburridos de la historia. Parte de ello fue por las continuas cesiones al portero, que era quien más posesión de balón tenía.

El peculiar juego de Higuita le costó caro pero inspiró a la International Football Association Board (IFAB) para cambiar esa parte del reglamento. Así, de cara al torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Barcelona dos años después, en 1992, se modificó la norma y se prohibió recoger con las manos una cesión con los pies, bajo pena de libre indirecto en contra. “Vino un colombiano y más o menos les dijo a todos: ‘esta es la ley Higuita, así tienen que jugar los arqueros’. Con sus equivocaciones, claro, pero eso hacíamos nosotros. Le dábamos importancia al valor y al balón”, manifestó jocoso el de Medellín en su momento.

La ‘complicidad’ de Valderrama

En el otro lado de la jugada, Roger Milla siempre reivindicó la importancia de su acción por encima del error de su antagonista. Entre otras cosas, porque ya conocía a Higuita: “Tuve suerte porque coincidí con Carlos Valderrama en el Montpellier y me enseñó videos de Higuita regateando fuera del área. Sabía que si era bastante rápido, podía sacar provecho de su error. Y funcionó”.

Fue la única Copa del Mundo que disputó René Higuita. Milla estuvo en tres campeonatos y el de Italia era el segundo de su carrera, tras el debut en 1982 en España. Se da la curiosa circunstancia de que Camerún quedó eliminada en la fase de grupos sin perder ningún partido. Los ‘leones indomables’ empataron los tres partidos que disputaron en Riazor y Balaídos contra Polonia, Perú e Italia. Igualaron a tres puntos en la segunda plaza con los transalpinos –después, campeones de aquel Mundial- pero quedaron fuera al marcar un gol menos que ellos en aquella fase.

Milla, junto al italiano Dino Zoff tras un partido del Mundial de 1982 en Balaídos / EFE

Ocho años después, Roger Milla fue revulsivo de oro para su selección en Italia’90. Anotó cuatro dianas, siempre saliendo como suplente. Un registro que le valió compartir la Bota de Bronce con Míchel (España), Matthaus (Alemania) y Lineker (Inglaterra). Solo le superaron el italiano Schillaci, que marcó seis tantos y el checo Skuhravy, con cinco. Camerún cayó en cuartos de final contra Inglaterra, en su mejor participación en un Mundial hasta la fecha.

El goleador más veterano

Milla aún actuó con su selección en la Copa del Mundo de 1994, en Estados Unidos. Y con 42 años y 39 días marcó el gol del futbolista más veterano en la historia del campeonato, un récord que aún sigue vigente. Fue en el minuto 46 del Rusia-Camerún, un partido que también fue histórico por el ‘repóker’ de goles del ruso Oleg Salenko, pero que Roger nunca olvidará.

Tampoco podrá olvidar su pillería de aquella tarde de junio en Nápoles ante un portero que, por cierto, jugó una temporada en el Real Valladolid y que se hizo famoso por acciones tan espectaculares como la parada del escorpión, inmortalizada en Wembley tras un disparo de Redknapp el 7 de septiembre de 1995.

“Había arqueros excelentes bajo los tres palos y yo pensaba, ‘¿no pueden jugar con los pies?’. Si el balón no sale está en juego, y mientras esté en juego el equipo tiene la posibilidad de ir y marcar. ¿Para qué lo vamos a dar al rival?”. Palabra de Higuita, genio y figura para lo bueno… y para lo malo.