A los pies de Güler

Turquía vuelve a un Mundial 24 años después. Tras su grandísimo paso por Corea-Japón en 2002 en el que consiguió un asombroso tercer puesto, un país en el que el fútbol se vive al máximo por fin podrá disfrutar de su selección en la competición más prestigiosa del fútbol.

Su rival será Australia, selección que participa en su quinto Mundial consecutivo. El conjunto quiere repetir un Mundial similar al que hizo en 2022, cuando consiguió alcanzar los octavos de final, donde cayó ante Argentina. La selección parte como la menos favorita en un grupo D bastante igualado, en el que también están Paraguay y la anfitriona Estados Unidos.

Turquía parte como favorita para ganar este partido, pues en su plantilla cuenta con grandes estrellas como Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kenan Yildiz, quien llega justo para el partido. Los turcos, dirigidos por Vincenzo Montella, vienen de 7 victorias y 1 empate en los últimos 8 partidos. Eso sí, su última derrota fue un contundente 0 a 6 en casa frente a la selección española.

Por su parte, Australia no tiene nombres muy reconocibles entre sus filas, más allá del portero del Levante Matthew Ryan. Uno de los jugadores que apunta a poder sorprender es Nestory Irakunda, delantero de 20 años del Watford que ya suma 5 goles con su selección. No obstante, ya ha demostrado en diversas ocasiones que es un equipo capaz de aprovechar momentos de despiste o de confianza en sus rivales.

Alineaciones probables

Turquía: Çakir, Çelik, Demiral, Bardakci, Elmali, Yuksek, Çalhanoglu, Kokçu, Arda Guler, Yilmaz, Deniz Gul

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Australia: Ryan, Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Irvine, O'Neill, Metcalfe, Irakunda, Touré