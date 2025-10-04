Del Piero filtra por error las camisetas de Adidas para el próximo Mundial 2026: Así será la de España

Alessandro del Piero ha revelado el secreto mejor guardado de la marca Adidas de cara al próximo Mundial de fútbol de 2026. Hace tan solo unos días la marca revelaba cómo sería el próximo balón oficial de la competición, el Trionda, que tendrá motivos de Canadá, Estados Unidos y México, las naciones organizadoras del torneo. Lo hizo en un evento con algunas de las figuras más representativas de la marca como Jürgen Klinsmann, Cafú, Zinedine Zidane o Xavi Hernández, además del italiano.

No obstante, la 'Marca de las tres bandas' todavía se guardaba en exclusiva el diseño de las equipaciones de las selecciones que disputarán el campeonato de aquí unos meses. Sin embargo, no esperaba que la leyenda del 'calcio' filtrara por equivocación las nuevas camisetas de Argentina, España, Alemania y el resto de conjuntos que se espera que jueguen a partir del próximo 11 de junio.

Historia de Instagram de Alessandro del Piero revelando las próximas equipaciones nacionales de Adidas. / Manos do Futebol

Pese a que se ha percatado rápidamente de su error y ha eliminado la historia de Instagram donde desvelaba el secreto, usuarios como Manto do Futbol han sido más rápidos, han capturado la imagen y ya está corriendo libremente por la red, y los portales especializados como Footy Headlines lo han analizado.

En la fotografía se puede apreciar la equipación local y visitante de la selección argentina, con un degradado en las franjas celestes que va de un azul más oscuro hasta una tonalidad más clara y los logos en dorado. La segunda, en cambio, lucirá un motivo vegetal y será de un color azul oscuro, además de contar con el logo clásico del 'trefoil', una característica compartida en todas las equipaciones visitantes.

Camiseta local de Argentina para el Mundial 2026. / Footy Headlines / Opaleak.com

También resalta la camiseta de Alemania con tres franjas diagonales que van desde los hombros al pecho, similar a los diseños que la 'Mannschaft' ya vistió en los 80 y los 90. Esta será la última camiseta que la selección germana vestirá con Adidas en un mundial, pues a partir de 2027 empezará su nuevo contrato con Nike, rompiendo una tradición que permanecía desde que las marcas empezaron a estamparse en las camisetas de fútbol, en 1954.

Camiseta de Alemania para el Mundial 2026. / Footy Headlines

Destaca la de México, la cual sigue una línea claramente 'retro' con un estampado icónicamente mexicano, parecido al del sol azteca que ya apareció en la camiseta del Mundial de 1998. La segunda será de color blanco. También se pueden ver las camisetas de Japón, Colombia, Bélgica e Italia, aunque no tiene todavía la participación asegurada.

Camiseta de México para el Mundial 2026. / Footy Headlines

Equipación de la selección española para el Mundial 2026

España es otra de las selecciones que viste Adidas, por lo que la filtración de Del Piero permite tener el primer vistazo después de que ya aparecieran las primeras especulaciones. Para el siguiente Mundial, 'La Roja' apostará por un aspecto renovado que termina con los modelos completamente rojos.

Camiseta de España para el Mundial 2026. / Footy Headlines / Opaleak.com

En su lugar, las mangas se tiñen de azul marino y el rojo se torna algo más apagado, además de contar con unas líneas finas que recorren la zamarra de arriba abajo. El cuello será del mismo azul y los logos lucen los colores de la bandera española, algo que ya se había visto en equipaciones visitantes pero no tan común en la local. El escudo, en cambio, es monocromático y los pantalones y medias siguen la tendencia azul.

La visitante, en cambio, recupera el color blanco crudo que ya se vio en el pasado, apartando el amarillo 'pelota de tenis' que se vistió durante la Eurocopa que se llevó a casa. Los logos y el resto de elementos serán de color granate oscuro y los números y acentos, dorados.