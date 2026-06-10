'Pibe' Valderrama, exfutbolista, sobre las nuevas reglas: "A mi me agarraron los huevos y no pasó nada"

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, la FIFA continúa explicando los cambios reglamentarios que marcarán el desarrollo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El organismo ha decidido introducir nuevas medidas destinadas a proteger el juego, reducir las pérdidas de tiempo y otorgar más herramientas a los árbitros para sancionar conductas antideportivas.

Entre las novedades más comentadas figura la posibilidad de expulsar a un futbolista que se cubra la boca durante una confrontación con un rival. La medida nace tras varios episodios polémicos registrados en los últimos años y busca impedir que los jugadores oculten posibles insultos o expresiones ofensivas. Desde la FIFA han aclarado que la sanción se aplicará únicamente cuando exista un enfrentamiento y no en conversaciones normales entre futbolistas.

Los árbitros del Mundial de 2026, en Miami / FIFA

También se endurecerán las consecuencias para quienes abandonen deliberadamente el terreno de juego como forma de protesta contra una decisión arbitral. Además, los miembros de los cuerpos técnicos podrán ser expulsados si incentivan ese tipo de acciones.

Otra de las apuestas del organismo es aumentar el tiempo efectivo de juego. Para ello, se impondrán límites más estrictos en las reanudaciones, como saques de banda, de esquina o de portería. Asimismo, los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo por la zona más cercana y en un tiempo reducido para evitar demoras innecesarias.

Facundo Tello realiza una revisión en campo con ayuda del VAR / Noushad Thekkayil

El VAR también ampliará su margen de intervención. Los asistentes de vídeo podrán alertar al árbitro sobre determinadas acciones que hasta ahora quedaban fuera de revisión, especialmente aquellas relacionadas con decisiones que puedan derivar en expulsiones o cambios incorrectos en la reanudación del juego.

Por otra parte, las pausas de hidratación pasarán a formar parte habitual de los encuentros. Tras las pruebas realizadas en competiciones recientes y las altas temperaturas registradas en algunas sedes, cada partido contará con dos interrupciones programadas para que los futbolistas puedan refrescarse.

"¿Y si me agarran los...?"

Las modificaciones han generado debate en el mundo del fútbol y uno de los que se pronunció fue Carlos "Pibe" Valderrama. El histórico centrocampista colombiano participó en una charla organizada por el programa Fútbol de Primera, donde se analizaron las nuevas disposiciones impulsadas por la FIFA.

Durante la conversación, el exinternacional colombiano aportó una anécdota de sus años como futbolista para ilustrar cómo ha cambiado el criterio arbitral con el paso del tiempo. Con su habitual espontaneidad, recordó una acción sufrida dentro del campo que hoy probablemente tendría una sanción mucho más severa: aquel episodio con Míchel durante un Real Madrid-Valladolid.

"¿Y si me agarran los huevos? ¿Es penalti? Qué epoca brava nos tocó a nosotros.... a mi me agarraron los huevos y no pasó nada", dijo el exjugador cafetero entre risas con otras leyendas del fútbol sudamericano como el ecuatoriano Álex Aguinaga, quien se mostró de acuerdo con los cambios arbitrales.