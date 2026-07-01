Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialWimbledonSara RubertMatrículas cochesPau GasolLaportaCalendario LaLiga 2026/27Calendario Barcelona LaLigaCalendario Real Madrid LaLigaGoleadores Mundial 2026Camiseta BarcelonaPrecio camiseta BarcelonaCuándo juega EspañaMundial 2026Partidos Mundial hoyPartidos Wimbledon hoyMercado Fichajes hoyHorario Dinamarca - EspañaHorario España - IslandiaMourinhoAlquiler CatalunyaMárquezRafa NadalSara CarboneroHerenciasCuándo pelea McGregorCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

La petición de Zamorano a Florentino Pérez: "Tiene que sacar la billetera y contratar a Olise"

El exjugador chileno recomienda al club blanco fichar al extremo francés, destacando su rol como máximo asistente del torneo

Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia

Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia

Olise se inventa un misil imposible de parar para el 3-1 de Francia / @adarauva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

Miami (Enviado Especial)

Ivan Zamorano no ha podido disimular su admiración por Michael Olise durante la retransmisión de Telemundo, hasta el punto de lanzar un mensaje directo hacia el Real Madrid. El histórico delantero chileno situó al extremo francés como el gran diferencial del ataque galo, por delante incluso de nombres como Barcola.

"Olise es el mejor asistidor del conjunto francés", sentenció Zamorano, que destacó la capacidad del jugador para aparecer "por todos los costados" del ataque francés.

La segunda estrella tras Mbappé

El comentarista no dudó al establecer la jerarquía dentro del vestuario galo. "Olise es la segunda estrella tras Mbappé, si tuviera que elegir un jugador después de Mbappé, sería él", afirmó, subrayando además que el ex del Crystal Palace "ya demostró en Champions" su calidad pese a su juventud: "Tiene un futuro prometedor, es un chico muy joven".

Un aviso para Florentino Pérez

Zamorano fue más allá y lanzó un mensaje directo hacia el Real Madrid. "Florentino tiene que sacar la billetera y contratar a Olise", dijo, aunque matizó las dudas sobre la operación: "No sé si va a alcanzar el dinero".

Un gran Mundial

Los números respaldan el elogio de Zamorano. Olise lidera la tabla de asistentes de todo el Mundial 2026 con tres pases de gol, por delante de nombres como Bruno Guimaraes o el propio Kylian Mbappé, que suma dos. El extremo también aparece entre los futbolistas con más ocasiones claras creadas del torneo, con tres, compartiendo esa estadística con Messi.

Su aportación ha sido decisiva en la goleada de octavos ante Suecia (3-0), donde asistió a Mbappé con un pase profundo para el segundo gol francés tras un contragolpe. Además, generó otras dos ocasiones claras en el mismo partido: un pase que casi termina en gol tras ser desviado en el último instante y un remate de zurda que exigió una gran estirada del portero sueco, confirmando el nivel de conexión que mantiene con Mbappé en punta de ataque.

Noticias relacionadas

Con Francia ya clasificada para octavos de final, donde se medirá a Paraguay, Olise se perfila como una de las grandes revelaciones del campeonato, y su nombre empieza a sonar con fuerza en los despachos del fútbol europeo, incluido el del propio Real Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL