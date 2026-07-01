La petición de Zamorano a Florentino Pérez: "Tiene que sacar la billetera y contratar a Olise"

Ivan Zamorano no ha podido disimular su admiración por Michael Olise durante la retransmisión de Telemundo, hasta el punto de lanzar un mensaje directo hacia el Real Madrid. El histórico delantero chileno situó al extremo francés como el gran diferencial del ataque galo, por delante incluso de nombres como Barcola.

"Olise es el mejor asistidor del conjunto francés", sentenció Zamorano, que destacó la capacidad del jugador para aparecer "por todos los costados" del ataque francés.

La segunda estrella tras Mbappé

El comentarista no dudó al establecer la jerarquía dentro del vestuario galo. "Olise es la segunda estrella tras Mbappé, si tuviera que elegir un jugador después de Mbappé, sería él", afirmó, subrayando además que el ex del Crystal Palace "ya demostró en Champions" su calidad pese a su juventud: "Tiene un futuro prometedor, es un chico muy joven".

Un aviso para Florentino Pérez

Zamorano fue más allá y lanzó un mensaje directo hacia el Real Madrid. "Florentino tiene que sacar la billetera y contratar a Olise", dijo, aunque matizó las dudas sobre la operación: "No sé si va a alcanzar el dinero".

Un gran Mundial

Los números respaldan el elogio de Zamorano. Olise lidera la tabla de asistentes de todo el Mundial 2026 con tres pases de gol, por delante de nombres como Bruno Guimaraes o el propio Kylian Mbappé, que suma dos. El extremo también aparece entre los futbolistas con más ocasiones claras creadas del torneo, con tres, compartiendo esa estadística con Messi.

Su aportación ha sido decisiva en la goleada de octavos ante Suecia (3-0), donde asistió a Mbappé con un pase profundo para el segundo gol francés tras un contragolpe. Además, generó otras dos ocasiones claras en el mismo partido: un pase que casi termina en gol tras ser desviado en el último instante y un remate de zurda que exigió una gran estirada del portero sueco, confirmando el nivel de conexión que mantiene con Mbappé en punta de ataque.

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Con Francia ya clasificada para octavos de final, donde se medirá a Paraguay, Olise se perfila como una de las grandes revelaciones del campeonato, y su nombre empieza a sonar con fuerza en los despachos del fútbol europeo, incluido el del propio Real Madrid.