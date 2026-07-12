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MUNDIAL 2026

La petición de Messi al árbitro del Argentina-Suiza: "No me faltes el respeto"

El capitán argentino tuvo un cruce de palabras con el colegiado portugués Joao Pedro Pinheiro durante el primer tiempo de los cuartos de final del Mundial 2026

El colegiado y Leo Messi, durante el partido

El colegiado y Leo Messi, durante el partido / X

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SPORT.es

El Argentina-Suiza de cuartos de final del Mundial 2026 dejó una escena curiosa en pleno primer tiempo: Leo Messi dirigiéndose al árbitro portugués Joao Pedro Pinheiro para pedirle un trato correcto. El '10' de la Albiceleste, en su rol de capitán, le hizo saber al colegiado que no le habían gustado sus formas a la hora de dirigirse a él.

Todo se originó a raíz de un libre directo a favor de Suiza. Messi formaba parte de la barrera cuando Pinheiro le exigió que retrocediera hasta la distancia reglamentaria. Al capitán argentino no le convenció el tono del portugués y ya en ese momento le lanzó un primer mensaje: "Háblame bien".

"Yo te hablé bien"

Tras la ejecución de la falta, las cámaras captaron a Messi insistiendo en su petición al colegiado luso. "Habla bien, no me faltes el respeto. A mí háblame bien, yo te hablé bien", se pudo leer en los labios del rosarino, que ejerció de portavoz del vestuario argentino sin perder la compostura.

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El intercambio con Pinheiro quedó en una anécdota más de una noche intensa en la que la Albiceleste se jugaba el pase a las semifinales del Mundial ante una Suiza muy competitiva.

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