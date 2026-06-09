La petición de Dembélé a Mbappé: más sacrificio en defensa

En la concentración de Francia en el cuartel Clairefontaine está sorprendiendo estos días la conexión entre sus dos estrellas. Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé comparten confidencias, charlas y consejos. Las dos referencias de la selección 'bleu' mantienen una gran amistad y toda Francia aguarda que esa complicidad en el campo de entrenamiento se plasme cuando la competición arranque.

Con los galones merecidos tras dos campañas estratosféricas, 'Dembouz' está aconsejando a Mbappé en algunas parcelas de su juego. Según informa el rotativo 'L'Équipe', el exazulgrana está reclamando al madridista mayor intensidad defensiva, algo que ha aprendido el 'Mosquito' del maestro Luis Enrique. "Si no defiendes, no juegas", llegó a reconocer recientemente el '10' del Paris Saint-Germain sobre cómo le aprieta el técnico asturiano.

Dembélé, sin embargo, no pretende cuestionar el liderazgo de Mbappé dentro de Francia. Al contrario, el exazulgrana asume su papel de líder silencioso, replicando el rol que está desempeñando en el Parque de los Príncipes desde que Lucho le otorgó una de las capitanías del equipo.

Olise, imparable

La Francia de Didier Deschamps es una de las candidatas al trono del Mundial 2026. El combinado galo aspira a su tercera estrella en el pecho, y buena parte de su éxito recae en la compenetración de sus máxima figuras. La delantera 'bleu' aterroriza, aun más si le añadimos a la ecuación nombres como Michael Olise y Desiré Doué. Sin embargo, el seleccionador deberá engrasar algo más las piezas, a juzgar por el último preparatorio premundialista disputado antes de viajar a la Costa Este estadounidense.

La delantera de Francia asusta de cara al Mundial / MOHAMMED BADRA

A Francia le faltó clarividencia en la medular, con Adrien Rabiot y Tchouaméni atascados en la generación de juego. Afortunadamente para el once galo, donde Jules Koundé partió como titular en el lateral diestro, Michael Olise se marcó un partido perfecto.

El extremo del Bayern Múnich anotó un 'hat-trick' para constatar que es el hombre del momento y por el que suspira Florentino Pérez para el Real Madrid. El tercer gol, de esos que, de no haber sido en un amistoso, acapararían todas las portadas.