Peter Crouch se vuelve viral tras "compararse" con Mbappé

Peter Crouch se volvió viral justo al acabar el partido que enfrentó a Argentina y Francia, en una final que será recordada como una de las mejores de todos los tiempos. El ex delantero inglés subió una imagen en su perfil de Twitter en la que se le ve ejecutar el movimiento de Mbappé que le sirvió para marcar un extraordinario gol para empatar el partido. Sin embargo, la imagen tiene trampa y las redes bromearon con la publicación.

Incredible from Mbappe but I was doing this shit in 2006 pic.twitter.com/eaRIH90Fgc