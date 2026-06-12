La pesadilla de Sithole en su estreno mundialista: del error en el 1-0 a la primera roja del torneo

Sphephelo "Yaya" Sithole difícilmente olvidará su estreno en el Mundial 2026. El centrocampista de Sudáfrica fue uno de los grandes protagonistas de la derrota de los Bafana Bafana ante México (2-0), aunque por motivos bien distintos a los que habría deseado.

Apenas habían transcurrido nueve minutos cuando Sithole cometió un grave error en la salida de balón. Un mal control en el balcón del área permitió a México recuperar la posesión y a Julián Quiñones marcar el primer gol del torneo, adelantando a los anfitriones en un Estadio Azteca entregado.

La tarde del internacional sudafricano empeoró nada más comenzar la segunda parte. Con el marcador todavía abierto y toda la segunda mitad por delante, Sithole derribó a Brian Gutiérrez cuando el atacante mexicano se marchaba solo hacia la portería. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja directa en el minuto 49, dejando a Sudáfrica con diez jugadores durante prácticamente todo el segundo tiempo.

La expulsión convirtió al futbolista de 27 años en el primer jugador expulsado del Mundial 2026 y en apenas el cuarto en recibir una roja directa en un partido inaugural de una Copa del Mundo. Además, según datos de Opta, Sithole pasó a formar parte de una lista tan reducida como poco deseada: la de los jugadores que han cometido un error que acaba en gol y han sido expulsados en un mismo partido mundialista. Antes que él solo aparecían el marfileño Cyrille Domoraud y el checo Tomáš Ujfaluši, ambos en Alemania 2006.

Las estadísticas tampoco ayudaron al centrocampista del Tondela. No logró ganar ninguno de los seis duelos que disputó y terminó siendo el gran señalado del encuentro.

Su expulsión fue además la primera de una cita especialmente accidentada. El partido inaugural del Mundial terminó con tres tarjetas rojas: las de Sithole y Zwane para Sudáfrica y la de César Montes, ya en los últimos minutos, para México. Un estreno intenso, cargado de tensión y polémica, que tuvo en el centrocampista sudafricano a uno de sus protagonistas involuntarios.

El Mundial acaba de empezar y Sudáfrica todavía tiene margen para reaccionar en la fase de grupos. Pero para Sithole, la primera jornada del torneo quedará inevitablemente asociada a uno de los debuts más duros que se recuerdan en una Copa del Mundo