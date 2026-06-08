El perro que evitó el robo del siglo y propició el único Mundial de Inglaterra

La situación de Inglaterra, país inventor del fútbol, es extraña. Aunque ha contado con generaciones impresionantes, los ‘Three Lions’ son la única selección campeona del mundo que no ha ganado un título continental, tras conquistar el Mundial de 1966 en su casa. Los ingleses nunca han ganado la Eurocopa, acumulando 60 años sin títulos importantes, y sumando. Y, por colmo, el único trofeo que ganaron, el Mundial, quedó empañado en la final por el gol fantasma más comprometido de la historia… Y el protagonismo se lo quedó un perro que evitó un escándalo mundial.

Hay Mundiales que se recuerdan por un gol. Otros, por una polémica arbitral. El del Mundial de 1966, el que acogió y ganó Inglaterra, por un mestizo blanco y negro llamado Pickles, que, sin saberlo, se convirtió en el gran héroe de aquella edición.

El Jules Rimet: de oro de 18 quilates

Hasta el Mundial de 1974 en Alemania Occidental, el trofeo que se entregaba al ganador no era la Copa del Mundo actual, de oro de 18 quilates diseñada por Silvio Gazzaniga, sino la histórica Copa Jules Rimet, en honor al tercer presidente de la FIFA, que simbolizaba a la diosa Nike.

El Jules Rimet, el trofeu del Mundial entre 1930 y 1970 / FIFA

En marzo de 1966, a tres meses del inicio del Mundial, en Inglaterra estaba todo prácticamente listo para la gran cita. Incluido, claro está, el trofeo, que descansaba en una vitrina del Westminster Central Hall, en el corazón de Londres. De la noche a la mañana, aquella valiosa pieza de oro y plata creada por Abel Lafleur desapareció. La habían robado. Y el país organizador, cuna del fútbol mundial, estaba quedando en evidencia por perder el símbolo del torneo más importante del mundo desde 1930.

Durante días, la policía británica removió toda la ciudad sin éxito. Recibieron cartas de extorsión, pistas falsas y muchísima presión mediática. Aquello era un asunto nacional: Inglaterra estaba a punto de inaugurar su Mundial con el mayor ridículo imaginable. Y el balón aún no había ni acariciado el césped…

Pickles, el perro salvador

Entonces apareció Pickles. Una semana después de lo sucedido, David Corbett paseaba a su perro, un mestizo blanco y negro, por el suroeste de Londres, cuando se detuvo junto a un coche y se puso a olfatear un paquete envuelto en papel de periódico. Ante la insistencia del animal, Corbett decidió abrir el paquete. Dentro estaba el trofeo más buscado del mundo.

Corbett devolvió inmediatamente la pieza a la policía y a la Federación Inglesa, pero el héroe nacional no fue el dueño: fue Pickles, quien encontró aquello que la policía persiguió sin éxito durante una semana. El perro se convirtió en una verdadera estrella: recibió premios, apareció en televisión y fue protagonista de anuncios. También hubo premio para su dueño, que fue invitado a la cena oficial tras la final en Wembley, que conquistó Inglaterra por la mínima ante Alemania Occidental, ganando su primer y único Mundial con un gol fantasma que manchó su triunfo.

La final del Mundial 1966 fue entre Inglaterra y Alemania Occidental / Archivo

El ladrón resultó ser Edward Betchley, un especialista en pequeños robos que terminó en prisión. Pero su encierro no evitó que más adelante fueran de nuevo a por el trofeo. Y esta vez no hubo ningún Pickles dispuesto a salvar el bochorno. Tras conquistar su tercer Mundial en 1970, Brasil recibió la copa en propiedad. Pero en 1983 fue robada nuevamente en Río de Janeiro.

El robo de Río de Janeiro

Varios hombres fueron arrestados y ofrecieron una versión tan increíble como desesperanzadora: aseguraron haber fundido el trofeo. Algunos huyeron antes de cumplir condena; otro fue asesinado años después. Pero el trofeo original jamás apareció.

Hoy, la Confederación Brasileña de Fútbol conserva una réplica del Jules Rimet, pero el auténtico sigue siendo uno de los grandes misterios de los Mundiales y del deporte rey.