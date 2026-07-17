Un periodista argentino estalla contra la selección española y señala a Lamine Yamal: "¡Basta ya!"

La final del Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina. La selección de Luis de la Fuente es la favorita a alzarse con la Copa del Mundo después de vencer plácidamente a Francia, pero enfrente tendrá una selección muy dura de roer, Argentina. Los de Lionel Scaloni quieren repetir la gesta conseguida en el Mundial 2022 y volver a salir campeones del Mundial por segunda vez consecutiva.

Aunque aún queden varios días para la ansiada final, que se disputará en el estadio MetLife Stadium, el ambiente se empieza a calentar, en un encuentro que se espera que sea vibrante y tenso, sobre todo por la parte del conjunto albiceleste. Uno de los primeros encargados en echar leña al fuego fue el periodista Pablo Carroza durante su intervención en el programa 'El Carnaval'.

El periodista empezó cargando contra uno de los mejores jugadores de España durante el Mundial, Dani Olmo. "En Argentina, es menos que Matías Reali (futbolista del San Lorenzo de Almagro)", señaló. Por esta razón, no dudó en decir "basta de inflar a los españoles como si fueran unos fenómenos. ¡Basta ya!".

Además, atacó al '10' del FC Barcelona: "Lamine Yamal es 'El Changuito' Zeballos (Boca Juniors). Entonces no jodamos. Tiene alguno bueno y alguno bueno debe tener... pero es un jugador bueno a ratos".

Lamine Yamal podrá jugar la final del domingo ante Argentina sin problemas / EUROPA PRESS

No fueron los únicos a los que criticó, pues Nico Williams y Mikel Oyarzabal también fueron señalados por el periodista argentino: "Este Nico Williams, que supuestamente era un monstruo, entra a cinco minutos. Entonces tampoco Mikel Oyarzabal. ¿Es crack Oyarzabal? Oyarzabal en Argentina juega menos que 'El Flaco' López (futbolista del Palmeiras)".

"¡Basta con España! En algún momento hay que decir que también Cucurella, si no fuera Cucurella y fuse Juan González, y tuviera el pelo cortito, juega 15 minutos", comentó en el programa 'El Carnaval'.

Cucurella también frenó a Mbappé / Lavandeira Jr / EFE

En ese instante, desveló cuál es el problema: "Los españoles necesitan tener un ídolo, porque desde Iniesta no han vuelto a vender camisetas. La camiseta de España viene vacía. Cuando vas a la tienda de Adidas de la Gran Vía de Madrid, la venden sin dorsal, porque ahora mismo no hay ningún jugador que sea capaz de vender camisetas".

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Por último, volvió a cargar contra Lamine Yamal: "Llegó este pibe que es marroquí, que usa braquets, que usa cinta de pelo, que no sabe si está para hacer una sesión con Bizarrap o está para jugar al fútbol".