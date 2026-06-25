Pépé sentencia a Curazao y mete a Costa de Marfil en dieciseisavos por primera vez

Se acabó la aventura de Curazao en la Copa del Mundo 2026. La selección caribeña, una de las grandes protagonistas de la fase inicial del torneo, quedó eliminada tras caer por 0-2 ante Costa de Marfil en la última jornada de la fase de grupos. Los antillanos han sido uno de los equipos que más simpatías ha despertado durante estas primeras semanas de competición y se despiden con la sensación de haber cumplido su misión: ya todo el mundo sabe dónde c****** está Curazao.

Costa de Marfil fue la gran sorpresa del Grupo E. Los africanos partían con un cartel más discreto y, sobre el papel, parecían un escalón por debajo de Alemania y Ecuador. Sin embargo, acabaron sellando el segundo puesto con seis puntos gracias a sus triunfos ante Ecuador y Curazao. Los Elefantes, además, lograron un hito histórico al superar por primera vez una fase de grupos en un Mundial.

Aunque Diomandé volvió a firmar una actuación sobresaliente, el gran protagonista de la noche fue Nicolas Pépé. El extremo del Villarreal vivió su gran estreno mundialista con un doblete decisivo que clasificó a los marfileños para los dieciseisavos de final. Dos goles que ya ocupan un lugar privilegiado en la historia del fútbol de Costa de Marfil.

La defensa de Curazao dejó que desear

El conjunto africano golpeó muy pronto. Un grave error de la zaga curazoleña en la salida de balón permitió a Diomandé recuperar dentro del área y asistir a Pépé, que solo tuvo que empujar el balón a la red.

Curazao estaba obligada a ganar para seguir con vida y reaccionó de inmediato buscando a sus hombres más peligrosos, Locadia y Bacuna. Sin embargo, Costa de Marfil se mostró sólida, apenas concedió espacios y supo gestionar una ventaja de enorme valor.

Los caribeños lo intentaron hasta el final, pero volvieron a penalizar sus propios errores. En otra desconexión defensiva, Sangaré apareció completamente libre para poner un centro perfecto que Pépé transformó en el 0-2 con un gran remate. El segundo tanto sentenció el partido, certificó la clasificación histórica de Costa de Marfil y puso el punto final al sueño mundialista de Curazao.

Un estreno con buenas sensaciones

Curazao se despide del Mundial sin conocer la victoria, pero su participación dista mucho de poder calificarse como un fracaso. Los antillanos debutaron en una Copa del Mundo con una dura derrota por 7-1 frente a Alemania, aunque aquel partido dejó un momento imborrable para el fútbol del país: el primer gol de su historia en un Mundial obra de Comenecia.

Lejos de hundirse, respondieron con personalidad en la segunda jornada y firmaron un histórico empate sin goles frente a Ecuador, sumando el primer punto mundialista de su historia. Ahora Curazao deberá volver a pelear por un billete para el Mundial de 2030. Pero hay una cosa que ya ha conseguido y que nadie le podrá quitar: si logra clasificarse para la cita de España, Portugal y Marruecos, ya no hará falta preguntarse dónde c****** está Curazao.