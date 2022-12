"Fue el peor técnico de mi carrera": Las cuentas pendientes entre Di María y Van Gaal

El argentino vivió un viacrucis en el United por sus diferencias con el técnico neerlandés Costó 99 millones, firmó por cinco temporadas pero solo una temporada después hizo las maletas

Ángel Di María todavía es duda para el Argentina-Países Bajos, un duelo en el que se reencontrará con un viejo conocido: Louis van Gaal. Ambos coincidieron la temporada 2014/15 en el Manchester United con un desenlace inesperado.

Di María llegó procedente del Real Madrid con un traspaso millonario y todos los honores. El United pagó alrededor de 99 millones y le dio el dorsal 7, un de los que tiene más peso de la historia del club. Di Maria firmó por cinco temporadas, pero las promesas de futuro derivaron en una historia de desencuentros. El argentino estuvo una sola temporada en el United y, a pesar de un arranque fulgurante, fue chocando cada vez más con Van Gaal.

Lo explicó así el argentino y lo recoge el diario argentino 'Clarín': "En Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses. Después tuve una pelea, y cuando te peleas, las cosas ya no salen de la misma manera, no es la misma relación y el técnico decide si juegas o no, y no jugar te mata”, empieza diciendo.

¿Pero qué ocurrió? ¿Cuál fue el detonante de la ruptura? ¿Qué pasó?

“Había muchos momentos en los que perdía pelotas y eran cosas que él mostraba. Y en todo momento me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás. Hasta que llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema. Ganamos 3-0, hacías un gol y una asistencia y al otro día el entrenador me llamaba y me mostraba videos de los pases que erraba. Así constantemente. Yo dije: bueno, erro pases, ¿qué le voy a hacer? No me pongas si no me quieres poner. Y así empezaron las discusiones, yo venía jugando bien y me limpió de un día para el otro".

Van Gaal, por su parte, habló entonces de problemas de adaptación: "El ritmo de la Premier es muy alto, es otro fútbol, y él también tiene que adaptarse a esto y recuperar la confianza". Más rotundo se muestra Di María cuando recuerda su tiempo con Van Gaal. “Fue el peor técnico que tuve en mi carrera”.