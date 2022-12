¿Fue penalti de Livakovic sobre Julián Álvarez?

El guardameta croata ha cometido falta en el área sobre el delantero argentino Messi ha transformado la pena máxima y ha adelantado a la albiceleste en el marcador

Apenas se había disputado la primera media hora de juego en la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022, que enfrentaba a la selección argentina con la croata, cuando el colegiado Daniele Orsato ha señalado penalti a favor del combinado albiceleste.

Encaraba solo Juilán Álvarez ante Dominik Livakovic, tras una gran asistencia de Alexis Mac Allister, que le dejaba en el uno contra uno ante el guardameta de Croacia. El delantero del Manchester City probó la vaselina, pero su disparo se quedó corto. Una vez ya había probado el disparo a puerta, Livakovic cometió falta sobre el argentino derribándolo sobre el área.

El árbitro no dudó ni un instante que era penalti y le mostró la cartulina amarilla al cancerbero croata, a pesar de las quejas del combinado europeo. Leo Messi asumió los galones y fue el encargado de lanzar la pena máxima desde los once metros. El '10' argentino no falló y abrió la lata con una gran ejecución.

Es el cuarto penalti que le pitan a la selección argentina en los seis partidos que lleva disputados en esta Copa del Mundo. Frente a Arabia Saudí en la primera jornada de la fase de grupos lo transformó, igual que en los cuartos de final contra Países Bajos. No tuvo la misma suerte en la tercera jornada ante Polonia, con la atajada de Szczesny.