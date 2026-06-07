El peligroso campo base de Suiza en el Mundial: entrenará junto a una zona infestada de serpientes

La selección de Suiza ya pisa suelo estadounidense y comienza a tomar temperatura, nunca mejor dicho, de cara a su debut en el Mundial 2026. El combinado helvético desembarcó en California, donde llevará adelante la etapa final de preparación antes de su primer partido, previsto para el próximo sábado 13 de junio ante Qatar en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Sin embargo, ya tiene que hacer frente a un verdadero peligro.

El campo base del cuadro helvético es la Academia Judía de San Diego. La delegación suiza ya se ha ejercitado en sus instalaciones y las mostró en sus redes sociales. La publicación se hizo rápidamente viral cuando un detalle inesperado llamó la atención de los aficionados.

Suiza cuenta con un campo de fútbol 11 para entrenar, un espacio reservado solo para los porteros, gimnasio y vestuarios. Y una zona inmensa repleta de serpientes, pintada en rojo. La ‘Zona de Serpientes’, como la denominó la delegación suiza, despertó curiosidad y bromas entre los aficionados. Aunque lo cierto es que tiene cierto peligro para los jugadores y el cuerpo técnico.

Todo el terreno que rodea las instalaciones, según reportes locales, es el hábitat de serpientes, por lo que se ha recomendado a los miembros de la selección helvética no merodear por allí. Más allá del impacto mediático, desde el entorno suizo se tomó la situación con naturalidad, entendiendo que forma parte de la adaptación al contexto californiano y a las características geográficas del lugar de concentración.

En lo puramente deportivo, Suiza llega a la cita con la ilusión de ser competitiva. El equipo viene de empatar ante Australia, choque en el que Murat Yakin probó varios jugadores y variantes tácticas de cara al estreno mundialista ante Qatar. El debut en Santa Clara debería ser bastante tranquilo para una Suiza que parte como favorita en el Grupo B.

Después de enfrentarse a la escuadra dirigida por Julen Lopetegui, el sábado 13 de junio a las 21:00, hora española, se medirá a Bosnia y Herzegovina el jueves 18, también a las 21:00, hora española, y cerrará la fase de grupos ante Canadá el miércoles 24 a la misma hora. ¿Habrá algún susto con alguna serpiente durante la preparación?