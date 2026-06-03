Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RashfordRoland Garros directoLeo Messi - Princesa de Asturias DeportesVlahovicEnrique Riquelme El HormigueroPróximo torneo Rafa JódarClasificación Giro Italia FemeninoEtapa 5 Giro de Italia FemeninoLey de Propiedad HorizontalElecciones Real MadridLuis EnriqueKnicks - SpursRoland Garros orden de juegoSemifinales Roland GarrosCuadro Playoffs Liga EndesaMercado de fichajesNoticias BarçaEspaña - InglaterraTour de FranciaHorarios MotoGPHorarios F1Juanma RodríguezRonceroSeguridad SocialNormas DGTCuándo juega EspañaParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Peligra la presencia de Nico Paz en el Mundial

El centrocampista del Como arrastra molestias en la rodilla desde mediados de mayo y su recuperación no es la esperada. Emiliano Buendía sería el reemplazo

Golazo de Nico Paz, uno de los grandes nombres del mercado de las últimas horas

Golazo de Nico Paz, uno de los grandes nombres del mercado de las últimas horas

Golazo de Nico Paz, uno de los grandes nombres del mercado de las últimas horas / DAZN España

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Albert de Gregorio Perpiñá

La cuenta atrás para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya ha comenzado y en la concentración de Argentina hay una preocupación que crece con el paso de los días. A tan solo unos días del debut de la 'Albiceleste', el estado físico de Nico Paz sigue generando incertidumbre y su participación en el torneo ya no está garantizada.

El futbolista del Como 1907 arrastra molestias en la rodilla desde el encuentro de la Serie A frente al Hellas Verona, disputado el pasado 10 de mayo. Un golpe sufrido en aquel partido le obligó a perderse los dos últimos compromisos ligueros con el conjunto italiano -que terminó clasificando para los puestos de Champions League- y, desde entonces, no ha logrado recuperar las sensaciones esperadas.

En un primer momento, tanto en Italia como en Argentina se transmitió tranquilidad. Todo apuntaba a una lesión menor que no pondría en riesgo su presencia en la Copa del Mundo. Sin embargo, tras las evaluaciones que han llevado a cabo los médicos del combinado nacional, la recuperación del mediapunta no está siendo tan rápida como se esperaba y las dudas han comenzado a instalarse en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

De hecho, desde su llegada a la concentración argentina, Nico Paz todavía no ha podido trabajar con total normalidad junto al resto de sus compañeros. Mientras otros futbolistas que también arrastraban molestias avanzan en sus respectivos procesos de recuperación, el caso del exjugador del Real Madrid continúa siendo el que más inquietud genera dentro de la selección.

El joven talento de 21 años estaba llamado a ser una de las grandes novedades de Argentina en el Mundial. Tras una temporada sobresaliente en el Como de Cesc Fàbregas, donde se consolidó como una de las revelaciones de la Serie A -ganando el premio al mejor centrocampista del Calcio-, se había ganado un hueco en la lista de Scaloni para defender la corona.

Nico Paz, ante Bastoni, en el último partido entre el Como y el Inter de Milán

Nico Paz, ante Bastoni, en el último partido entre el Como y el Inter de Milán / ROBERTO BREGANI / EFE

El seleccionador argentino, no obstante, mantiene la cautela. La normativa de la FIFA permite realizar modificaciones en la convocatoria hasta 24 horas antes del debut del equipo en el torneo, por lo que la decisión definitiva todavía puede demorarse algunos días más. Todo dependerá de la respuesta física del futbolista durante la próxima semana.

Buendía, en la recámara

Ante la posibilidad de una baja de última hora, la selección argentina ya tiene preparado un plan alternativo. El principal candidato para ocupar la plaza de Nico Paz sería Emiliano Buendía.

Noticias relacionadas y más

El atacante del Aston Villa figuró en la prelista de Scaloni y sigue atento a cualquier movimiento de la selección. Su polivalencia en la mediapunta y su experiencia en el fútbol europeo le convierten en una opción muy valorada por el cuerpo técnico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Simeone, el aliado inesperado de Julián Álvarez
  2. ¡Bomba en la cantera! El Barça se anticipa al Madrid y al City y ficha a Enzo Pérez, el gran mediocentro del futuro
  3. De la Fuente le manda un 'recado' a Huijsen
  4. ¡El Atlético ya negocia con el posible sustituto de Julián Álvarez!
  5. Operación retorno' de Cucurella y Grimaldo
  6. La estrategia de Deco: los ingresos que espera el Barça con los derechos en porcentaje de ventas
  7. José Luis Sánchez no da crédito con el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça: 'Es inadmisible
  8. El PSG volverá a tirar la casa por la ventana: Kroupi Jr. y Yan Diomande en la mira y tres estrellas, en serio peligro

La 'operación Bernardo Silva' al Barça, cuestionada: "No lo ficharía"

La 'operación Bernardo Silva' al Barça, cuestionada: "No lo ficharía"

Se confirma el futuro de 'El Hormiguero' tras la especulación sobre una salida de Antena 3

Se confirma el futuro de 'El Hormiguero' tras la especulación sobre una salida de Antena 3

Clamor en Terrassa contra el fichaje de Ferran Ruiz, excanterano del Real Madrid implicado en la difusión de un vídeo sexual de una menor

Clamor en Terrassa contra el fichaje de Ferran Ruiz, excanterano del Real Madrid implicado en la difusión de un vídeo sexual de una menor

Paquito Navarro y Luigi Carraro llevan el pádel al Vaticano de la mano del Papa León XIV

Paquito Navarro y Luigi Carraro llevan el pádel al Vaticano de la mano del Papa León XIV

Satoransky advierte: “Para ganar a UCAM Murcia hemos de seguir aportando todos”

Satoransky advierte: “Para ganar a UCAM Murcia hemos de seguir aportando todos”

Enrique Riquelme (37 años), sobre sus inversiones: "Fiché talento, desinvertí lo demás y empecé a desarrollar proyectos de energía en América Latina"

Enrique Riquelme (37 años), sobre sus inversiones: "Fiché talento, desinvertí lo demás y empecé a desarrollar proyectos de energía en América Latina"

Raúl Carrasco, preparador de culturistas, da sus tres consejos clave para ganar masa muscular en el gimnasio

Raúl Carrasco, preparador de culturistas, da sus tres consejos clave para ganar masa muscular en el gimnasio

Malestar en Francia por la gestión de entradas para familiares