¡Peligra el Mundial para Neymar!

Malas noticias para Neymar y sus seguidores. Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, confirmó en rueda de prensa que el futbolista padece una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla. A 14 días de que empiece la Copa del Mundo, los más pesimistas se temen lo peor.

El futbolista del Santos fue incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 pese a su irregular campaña, dejando fuera a jugadores del nivel de Joao Pedro, quien firmó una gran temporada en el Chelsea. Pero ahora podría quedarse fuera de la cita mundialista.

El jugador del Santos, Neymar, reacciona este domingo en un partido contra el Coritiba correspondiente a la jornada 16 del Campeonato Brasileño, en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo (Brasil). El '10' sufrió una nueva derrota en la víspera de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulgue la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará en junio / Sebastiao Moreira / EFE

El plazo habitual de recuperación para este tipo de problemas físicos oscila entre dos y tres semanas. “El jugador está realizando un tratamiento intensivo”, explicó el médico de la selección brasileña.

Teniendo en cuenta que el Mundial empieza exactamente en 14 días, podría llegar a la cita extremadamente justo. No obstante, sus garantías físicas no son las de otros futbolistas del combinado brasileño, más cerca de su plenitud.

El delantero se incorporó a la concentración brasileña como una auténtica estrella. Llegó a Río de Janeiro en helicóptero privado para unirse a la expedición convocada por Carlo Ancelotti, pero no ha podido vestirse de corto con sus compañeros. Jugar este Mundial, el último de su carrera, era un sueño para el ex del Barça y del PSG.

Su última aparición sobre el césped fue en el polémico partido ante Coritiba, que terminó con derrota por 0-3 para el Santos y estuvo marcado por un cambio derivado de un error arbitral. Desde entonces, no ha jugado más. Ahora, Neymar se perderá con total seguridad los amistosos ante Panamá y Egipto, y podría estar ausente en las dos primeras jornadas de Brasil en el Mundial, ante Marruecos y Haití.

El calendario de Brasil

La 'Canarinha' debuta en Estados Unidos, Canadá y México el próximo 14 de junio, a las 00:00 horas en España, ante los Leones del Atlas. El partido contra 'Les Grenadiers' está previsto para la segunda jornada de la fase de grupos, el 20 de junio a las 2:30h en España.

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Su debut, entonces, contemplando los plazos citados, no se daría hasta el 25 de junio, a las 00:00 en España, ante Escocia, en la última jornada de la fase de grupos.