Peligra el Mundial para Alan Shearer y Micah Richards tras el acuerdo con Netflix: la BBC anuncia restricciones

El Mundial 2026 dará comienzo el jueves 11 de junio y se prolongará hasta el domingo 19 de julio, prometiendo un mes lleno de emociones, sorpresas y grandes enfrentamientos en el escenario más importante del fútbol mundial. Los bombos ya repartieron suerte entre las 48 selecciones participantes: 42 equipos ya están clasificados, mientras que los seis cupos restantes se definirán próximamente a través del repechaje, aumentando la expectativa y la tensión entre los equipos que aún buscan un lugar en el torneo.

Entre las favoritas se encuentra, además de la selección española, la selección inglesa, conocida como Los Three Lions. Liderada por Thomas Tüchel, Inglaterra llega con la motivación de superar la reciente derrota en la final de la Eurocopa, donde cayó ante España por 2-1, un resultado que aún resuena en los aficionados y que promete un torneo lleno de revancha y emociones.

El acuerdo con Netflix, no compatible

Por lo que hace a los 'Three Lions', la BBC ha confirmado que no empleará los ingresos provenientes de las licencias para financiar la participación de Micah Richards y Alan Shearer en el programa “The Rest is Football” junto a Gary Lineker durante el Mundial de este año. Esta novedad se debe a las restricciones presupuestarias y consideraciones ambientales, la cobertura principal se realizará desde los estudios de la emisora en Salford (noroeste de Inglaterra, en el área metropolitana de Mánchester).

La emisora ha informado a los comentaristas que pueden colaborar en otros proyectos mediáticos durante el torneo, pero no asumirá los gastos de producción. En consecuencia, los costos de viaje de Richards y Shearer podrían ser cubiertos por Goalhanger o Netflix, que recientemente firmó un acuerdo de 14 millones de libras para la distribución del podcast.

Micah Richards se vuelve loco con el último gol del Barça y se le saltó un botó de la americana / @micahrichards

Aunque Richards asumirá un papel relevante tras la salida de Lineker de la BBC el año pasado, su participación en el podcast Goalhanger, junto con sus compañeros de Match of the Day, podría verse limitada, dado que sus contribuciones se harán desde Nueva York.

Durante la Eurocopa 2024, el trío grabó episodios de su programa en Berlín, pero la decisión de la BBC de mantener la producción en territorio británico para el Mundial y la ausencia de Lineker ha generado complicaciones sobre cómo coordinarán las grabaciones conjuntas.