Peligra la final del Mundial 2030 para España: "Trump quiere que sea en Marruecos"

Donald Trump es uno de los nombres más mecionados en las últimas horas. Tras toda la polémica con lo ocurrido con Florian Balogun y la suspenión de su tarjeta roja para que pudiera participar en los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica, ahora parece que el presidente de Estados Unidos puede tener inicendia, también, en la próxima Copa del Mundo.

Según informó 'El Partidazo de la COPE', en la Real Federación Española de Fútbol hay cierto temor con que la final del próximo Mundial no sea en España, y todo por preferencia de Trump.

"Existe el temor de que Donald Trump quiere que sea la final del Mundial 2030 en Marruecos", informó Juanma Castaño.

"Y además de forma clarísima. Trump tiene especial animadversión a España, y Marruecos es socio de Estados Unidos", se añadía en el programa.

Sede por definir

El Mundial de 2030, repartido entre España, Portugal y Marruecos, además de los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, aún no tiene definida la sede de la final, el partido más importante del torneo.

En España, pugnan el Spotify Camp Nou y el Santiago Bernabéu, mientras que, de ser en Marruecos, el estadio elegido sería el Estadio Hassan II, con capacidad para 115.000 personas, aún en construcción.

Hace unos días, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, se mostró públicamente con "confianza plena" para que la final fuera en España.

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“No se entendería que España no fuera la sede de la final del Mundial. No puede haber ninguna duda de que España debe albergarla, porque este Mundial nace en España, entre España y Portugal, y Marruecos se incorpora después”, señaló Louzán en una entrevista concedida a la Cadena SER.