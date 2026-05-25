Ni Pelé ni Maradona: nadie iguala al delantero que tenía ‘prohibido’ salir del área: “Los jugadores de hoy solo piensan en coches”

No levantaba al público con regates 'a lo Pelé', ni arrancaba desde el mediocampo dejando rivales por el camino 'a lo Maradona'. De hecho, un solo contacto le bastaba para ser letal. Durante años, muchos pensaron que era un delantero 'limitado', un futbolista de otra época atrapado en la modernidad. Vivía en apenas quince metros cuadrados. Sin embargo, posee un récord que cualquier futbolista soñaría con tener.

Mientras el mundo usaba la vara de medir del Mundial para discutir quién era el mejor jugador de todos los tiempos, había un delantero que acumulaba goles con una constancia arrolladora. Y las cifras, en torneos de la talla de un Mundial, admiten pocas discusiones. Para Miroslav Klose, máximo goleador de los Mundiales, el fútbol ha cambiado para mal.

Máximo goleador de la Copa del Mundo

Cinco goles en 2002. Otros cinco en 2006. Cuatro más en 2010. Y dos definitivos en 2014. Dieciséis en total que lo convirtieron en el jugador más goleador de la historia de los Mundiales. Esta es la grandeza de Miroslav Klose, un nueve puro de verdad, de los que viven dentro del área, al que nadie ha conseguido siquiera igualar.

Lo más increíble de todo es que marcó todos sus goles desde dentro del área. Sinónimo indudable de rematador puro, una característica que cada vez se echa más de menos en el fútbol moderno.

Un ariete clínico

Su fútbol era una cuestión de segundos. Un desmarque al primer palo, un salto en el momento justo, un remate limpio... Eso era suficiente para él. Mientras otros necesitaban emborracharse de balón, él solo necesitaba unos centímetros para armar la pierna.

Miroslav Klose, máximo goleador de la historia de los Mundiales / EFE

Cerró el círculo en Brasil, conquistando el Mundial de 2014 para escribir su nombre en la historia del torneo. Desde entonces, es el hombre a batir. Y eso tiene aún más mérito, porque hablar de Alemania en los Mundiales es hacerlo de leyendas de mucho peso: Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus...

Sin embargo, en el escenario más grande de todos, el de los Mundiales, nadie ha marcado más que Miroslav Klose. Su récord ya suma más de una década intacto, aunque pensó que lo romperían “Messi o Mbappé” en Rusia 2018, como él mismo comentó. Se equivocaba.

El día que perdió el amor por el fútbol

En total, Klose marcó 71 goles en 137 partidos con la 'Mannschaft', combinado que dejó en lo más alto antes de su retirada, a los 38 años, porque “ya no reconocía al fútbol”, como explicó en una entrevista.

Miroslav Klose, en la final del Mundial 2014 / AGENCIA EFE / AFP

“Hoy los jugadores jóvenes piensan en otras cosas. Cuando era niño solo pensaba en entrenar y convertirme en alguien en este deporte que siempre amé. En la Lazio y en la selección, después de cada entrenamiento, me metía en una bañera llena de hielo para evitar lesiones. Pero los jugadores jóvenes del equipo se negaban sistemáticamente", empezó explicando.

Les importa más (a los jóvenes) si sus botas combinan con sus calcetines. Por eso me dije que parara. El fútbol que conocí ya no existe Miroslav Klose — Exjugador de fútbol

"Cuando me veían recogiendo las bolsas de pelotas para guardarlas al final del entrenamiento, me decían: ‘¿Pero quién te dice que hagas eso?’. En ese momento me dije: ‘¿Tienes 20 años y no puedes ayudar a un trabajador de 60?’. Les importa más si sus botas combinan con sus calcetines. Por eso me dije que parara. El fútbol que conocí ya no existe”, lamentaba.

“Los jugadores jóvenes de hoy piensan primero en los coches, los contratos con sus patrocinadores y sus nuevas botas. Solo después de todas estas cosas llega el fútbol. Para ellos, su imagen es lo más importante. Mientras que para mí lo único que importaba era el fútbol en estado puro”, finalizó.

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Seguramente, por eso puede presumir de ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales: por poner el fútbol por delante de todo lo demás.