Pedro Sánchez y Rafael Louzán piden que España lidere el proyecto del Mundial 2030

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo durante la reunión de la Comisión Interministerial para la preparación y organización del Mundial de Fútbol de 2030 que se celebró este miércoles en el Complejo de la Moncloa que hay cuatro años por delante para "volver a proyectar la mejor imagen de España".

"Cuando la FIFA vuelva a visitar España tendremos menos de cuatro años para preparar uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de nuestro país. Cuatro años para organizar el mayor evento del planeta, para demostrar al mundo quiénes somos y volver a proyectar la mejor imagen de España", señaló Sánchez, según un comunicado de Presidencia de Gobierno.

El presidente del Ejecutivo recordó durante su intervención que el de 2030 será el Mundial del centenario, un torneo que España organizará junto con Portugal y Marruecos, lo que a su juicio convierte a la cita en un "símbolo de cooperación en tiempos de división y fractura. El objetivo es que el conjunto del proyecto sea un éxito, pero también sabemos lo que España puede aportar, y que nuestra responsabilidad es liderar y tirar del carro", aseguró.

"Contamos con infraestructuras de primer nivel, una red de transporte moderna y conectada, además de capacidad organizativa y experiencia acreditada en la organización de grandes acontecimientos internacionales", por lo que, subrayó, "afrontamos con confianza los próximos pasos del proceso.

Louzán pide liderar el proyecto Mundial 2030

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, durante su intervención en la Comisión Interministerial, anunció que propondrá a FIFA una reunión tripartita con el Gobierno de España al más alto nivel para comenzar la organización del Mundial 2030.

Louzán recordó que la Federación es referente en este proceso, al ser promotora en la organización de la Copa del Mundo, con el 55 por ciento del peso global y realizó un llamamiento para que se avance en los compromisos adquiridos. En especial, incidió en la necesidad de que el Gobierno tenga aprobada antes del 31 de diciembre la ley de eventos que solicita FIFA, una normativa que ampare este Mundial, concentrando las adaptaciones normativas necesarias en ámbitos como visados, permisos de trabajo, fiscalidad, seguridad, tecnología, infraestructura y protección de derechos de competición.

También incidió en la importancia de asumir que este proyecto es de país, por lo que las sedes propuestas y aquellas que la Federación también ha solicitado a FIFA incluir (Valencia y Vigo), deben estar a la altura de las exigencias del organismo internacional. “Es el momento de mostrar la capacidad que tiene España como país y como referente en el fútbol mundial, de liderar la organización y celebración del torneo de 2030”.

Louzán presentó ante la Comisión las fortalezas de una industria, el fútbol español, que ya ha mostrado su capacidad para estar en el top mundial. “El fútbol español es un socio confiable a nivel mundial. La Real Federación Española de Fútbol es garante, como institución organizadora del fútbol en España, de una capacidad organizativa reconocida y acreditada”.

“No solo por organizar grandes eventos deportivos y de fútbol a nivel internacional (recientemente, finales de la UEFA Champions League, Final de la Copa Libertadores, finales de la UEFA Europa League o de la UEFA Nations League)”, indicó, “sino porque cada fin de semana se desarrolla en España la mejor competición por clubes del mundo, LaLiga, en Primera y Segunda División, en estadios que ya son una realidad y que están entre los mejores del mundo. Y con una capacidad logística en las ciudades candidatas a sede contrastada, que no está por construir”, sentenció.

Motivos más que suficientes, según el presidente de la RFEF, para que “España debe estar a la cabeza de la organización de un Mundial, cuyo partido final, debe celebrarse en nuestro país. Por eso es imprescindible que trabajemos juntos”.