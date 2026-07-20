Pedro Sánchez llama a soñar con el Mundial de 2030: "No hay dos sin tres"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió este lunes en el Palacio de la Moncloa a la selección española de fútbol, en la segunda parada de la jornada de celebración tras conquistar el Mundial. Antes, el equipo fue recibido por la familia real en el Palacio de la Zarzuela y, posteriormente, recorrió las calles de Madrid junto a la afición.

La expedición española, encabezada por el capitán Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente, llegó al complejo presidencial pocas horas después de aterrizar en España con el trofeo que la acredita como campeona del mundo.

En los jardines de la Moncloa, donde se instaló un escenario con el lema 'Vamos, España', cientos de personas, entre trabajadores del complejo, familiares e invitados, esperaban la llegada de los campeones para felicitarles de cerca tras su victoria del domingo frente a Argentina.

Durante el acto, Pedro Sánchez felicitó a la selección por su esfuerzo, su juego y el título conquistado: "Lo primero, agradecer a la Federación porque sé que es un esfuerzo para venir a compartir con todos este triunfo. En segundo lugar, dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por el juego, por el esfuerzo y por la victoria. Hemos disfrutado mucho de vuestro juego".

Además, animó al equipo a seguir haciendo historia. "¿Por qué no soñar con que en 2030 no hay dos sin tres? Además, siendo España país anfitrión del Mundial", afirmó el presidente.

Durante el acto, el comunicador Ibai Llanos y la periodista de TVE María Relaño conversaron brevemente también con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el capitán Rodri y el goleador del partido, el delantero Ferran Torres.

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Tras la recepción y los aplausos de los asistentes, jugadores y cuerpo técnico pusieron rumbo al recorrido triunfal por las calles de Madrid para compartir la celebración con miles de aficionados.