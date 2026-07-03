Pedro Porro, sobre su infancia: "Mis padres trabajaban y me tuve que criar con mis abuelos. Yo le digo siempre a mi abuelo que es el gran culpable de todo esto"

Si España está clasificada para los octavos de final del Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, es en gran parte por Pedro Porro, jugador del Tottenham Hotspur, quien está cuajando un gran nivel en el lateral derecho, sustituyendo a Marcos Llorente. La conexión que está teniendo con Lamine Yamal es total, cosa que no sucedía con el futbolista del Atlético de Madrid.

Alejado de los terrenos de juego, Porro es un futbolista que siempre ha mantenido los pies en el suelo, a pesar de la fama cosechada en los últimos años, donde ha defendido la camiseta del Girona, Real Valladolid y Sporting de Lisboa.

La trayectoria del futbolista hasta llegar a la élite del fútbol no fue nada sencilla, pues tuvo que abandonar su casa, Don Benito, para irse a Madrid. "Me fui muy pequeño de allí. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida", reconoció en un reportaje.

Fueron años complicados, pero siempre tuvo el apoyo de sus familiares. "Ellos me han inculcado los valores de la familia y se lo merecen todo. Fueron momentos muy duros porque me fui muy joven de casa", señaló.

Desde bien pequeño, el principal pilar de Porro fue, y sigue siendo, su abuelo materno, Antonio, ya que sus padres, Luis y Eva, trabajaban hasta tarde y no podían dedicarle el tiempo necesario para educarlo como les habría gustado.

El defensa de la selección española, Pedro Porro, disputa el balón ante el jugador de Egipto, Islam Eissa, durante el encuentro amistoso que disputan este martes en el RCD Stadium, en Barcelona / Alberto Estevez / EFE

"Mis padres en esos tiempos trabajaban y me tuve que criar con mis abuelos. Yo le digo siempre a mi abuelo que es el gran culpable de que todo esto vaya como va hoy en día", destacó el lateral del conjunto inglés.

Pedro Porro, jugador del Tottenham / DAVID CLIFF

Asimismo, la madre del futbolista llegó a reconocer que "es su segundo padre, pues siempre le ha estado riñendo", ya que "le ha intentado llevar siempre por el buen camino".

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En el reportaje, Antonio desveló cómo era Porro de pequeño: "Le ponías las cosas difíciles y las hacía rápido y sencillo. No dormía, no iba a la escuela, guardaba la cartera en un albañal. La cosa era ir al fútbol. Destacaba entre todos sus compañeros".