Pedro Porro hace historia e iguala a José Calderón y al exazulgrana Juancho Pérez

Aislada históricamente en casi todos los sentidos y con apenas un millón de habitantes, Extremadura ya puede presumir de tener un campeón del mundo en los tres deportes de equipo más importantes en España tras la conquista del título universal de fútbol por la selección española con Pedro Porro como uno de sus referentes por el carril derecho. Antes, habían sido mundialista Adelardo Rodríguez, Rafa Gordillo, Manolo y Fernando Morientes.

Eso sí, en deportes individuales, el cacereño Alberto Ginés fue oro en escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio'22 y el ya retirado llerenense Álvaro Martín, cuatro veces campeón mundial de marcha en atletismo (dos en 20 km y otras dos en 35 km) se colgó el oro en el relevo mixto en los Juegos de París'24 junto a la granadina María Pérez.

El lateral dio sus primeros pasos en el Gimnástico Don Benito y, a punto de cumplir 16 años, pasó a la cantera del Rayo Vallecano. Su definitivo pase a la elite llegó en 2017, cuando llegó al Girona para jugar en el filial (el Peraleda) y acabó debutando antes con el primer equipo el 28 de noviembre de 2017. En 2019 fichó por el Manchester City y, tras sendas cesiones en Valladolid y Sporting de Portugal, fichó por los 'leoes' en 2022.

Pedro Porro, tras su histórico gol contra Francia / EFE

Porro, un jugador que destaca por su normalidad y que siempre ha presumido de sus orígenes, dio un enorme paso adelante en el club lisboeta y en enero de 2023 se fue al Tottenham Hotspur en una cesión con obligación de compra. Desde Londres dio el salto a la absoluta y en Estados Unidos ha sido clave en defensa y también en ataque, con un gol ante Arabia en la primera fase y otro contra Francia en semifinales.

El primer extremeño que se proclamó campeón mundial en uno de estos tres deportes fue Juancho Pérez con los Hispanos. El pivote pacense terminó decidiéndose por el balonmano tras destacar como infantil en baloncesto y llegó al Barça en 1994 procedente del Ademar y ganó la Champions en 1996 a las órdenes de Valero Rivera.

Juancho Pérez, con Iker Romero, Rubén Garabaya y Demetrio Lozano en el Mundial de 2005 / EFE

Durante su larga etapa en el Portland San Antonio (2001-2009) fue citado por Juan Carlos Pastor para el Mundial de 2005 y colaboró al histórico oro de la selección española. Defendió e hizo un gol en la final contra Croacia (40-34) en una exhibición de otro exazulgrana como Juanín García con 11/13. Pérez sigue siendo concejal delegado de Participación Ciudadana y del Instituto Municipal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Badajoz.

Al año siguiente le llegó el turno a José Manuel Calderón, segundo extremeño en disputar un Mundial de baloncesto tras el ídolo blaugrana Manolo Flores (emeritense). El de Villanueva de La Serena, quizá el mejor deportista en la historia de esta Comunidad Autónoma, se formó en el Doncel de su localidad y pasó a la cantera del Baskonia con 13 años.

José Manuel Calderón, junto a Rudy Fernández y a Pau Gasol tras lograr el título mundial en 2006 / EFE

Allí inició una carrera extraordinaria que culminó con 14 temporadas en la NBA, haciendo historia en los Raptors de Toronto entre 2005 y 2013. Uno de sus grandes momentos llegó en 2006, cuando 'Pepu' Hernández lo citó para el Mundial de Japón, en el que España se colgó su primer oro con una victoria por 47-70 contra Grecia en una final en la que anotó siete puntos.