Pedro Martín, sobre Vincic, el árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina: "Parece que FIFA ha querido hacer las paces con UEFA"

Este domingo, se para el tiempo. España y Argentina acapararán la atención de todo el mundo. La final de la Copa del Mundo se disputará en Nueva York, en un escenario gigante para acoger uno de los días que quedan para la historia en el mundo del fútbol. La selección española busca la segona estrella tras plantarse en la final desplegando un fútbol estelar, almenos en el encuentro ante Francia, que fue perfecto.

Por lo que hace al encuentro, será un duelo caliente. Eso mismo piensa Luis de la Fuente, que 'abrió el paraguas' en rueda de prensa para subrallar la dureza del juego argentino. Por eso mismo, aprovechó para marcarle la cancha al esloveno Slavko Vinčić, que fue designado por FIFA para impartir justicia: “No puede actuar con permisividad y permitir que se exceda el reglamento y se supere esas líneas de la legalidad futbolística”, afirmó.

Para este partido, el árbitro esloveno tendrá la gran oportunidad poner justicia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El colegiado, de 46 años, será el encargado de impartir justicia en el encuentro más importante del torneo tras haber arbitrado tres partidos durante la fase de grupos.

Vincic ya conoce bien a ambas selecciones. España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

El premio a Vincic

En ese sentido, el periodista Pedro Martín señaló en Deportes COPE que Slavko Vincic "es íntimo de Ceferin", presidente de la UEFA, una circunstancia que ha llevado a algunos a interpretar el nombramiento como un gesto de acercamiento entre ambas organizaciones.

Sin embargo, el propio analista también planteó otra lectura sobre la decisión. Según explicó, podría tratarse incluso de "un regalo envenenado", ya que, a su juicio, Vincic es un "árbitro sin pedigrí" para asumir un compromiso de semejante magnitud, lo que ha alimentado el debate en torno a la elección del colegiado.

Pese a las diferentes opiniones, el árbitro esloveno tendrá la oportunidad de convertirse en el primer representante de su país en dirigir una final de un Mundial. Ahora, toda la atención estará puesta en su actuación durante el encuentro, con el deseo de que el protagonismo recaiga exclusivamente en el fútbol y no en las decisiones arbitrales. Como resumió Pedro Martín: "Ahora lo que hace falta es que no la líe".

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Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.