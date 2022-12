Pedri: "Soy penoso en la porra del Mundial, Gavi va líder, la haría a voleo..."

El internacional español revela con quién se pica en el vestuario, cómo pasa el tiempo libre o qué ha prometido si gana el Mundial

Pedri responde a un test sobre algunas curiosidades en la concentración de la Roja. El tinerfeño responde con buen humor y una sonrisa en los labios.

Luis Enrique dijo en un 'stream' que Gavi va primero en la porra interna del Mundial porque se la haría usted, ¿es cierto?

Increíble, va líder, pero la hizo él. Yo soy penoso. En la Eurocopa quedé fatal y en esta voy último.

¿Y eso?

Cuando veo la porra, me invento algunos resultados que en la vida se van a dar.

Perdone que insista, pero hay quien dice que se cambiaron los papeles con Gavi en la porra y él hizo la de usted y viceversa...

No, no, la ha hecho él, la hizo a voleo y ha tenido suerte.

Crack del ping-pong

Vemos que se lo pasan bien aquí en la Universidad de Doha

Jugamos al ping-pong, billar, la misma porra, que ves los partidos por si cae tu resultado. Sí, estamos muy bien.

¿Se pican mucho?

Sobre todo en el ping-pong, la Play y el billar.

¿Quién es el que más gana?

En el ping-pong, que juego con Ferran y Eric, gano yo, sino me enfado. A la Play veo a Nico, Ansu, Balde y Gavi, creo que ganan Nico y Ansu.

¿No juega a las cartas?

Son para los más veteranos, la Pocha creo que se llama y no sé jugar a esto. No me han enseñado.

¿Usted ya se ha librado de las novatadas?

Esta vez le ha tocado a Balde cuando llegó. Ha debutado en todas las cosas que podía debutar y ya no le toca nada más.

Balde confesó que estaba un poco temeroso de lo que le harían hacer...

La tocó cantar y bailar delante del grupo, solo es para reírnos un rato, que es de lo que se trata

¿Puede concretar que hizo?

Él eligió la canción, no me acuerdo que cantó, pero fue divertido.

Vemos que este vestuario es muy musical.

Ponemos música antes de los partidos y nos divertimos. En lo personal, en la ducha, en mi habitación, pongo mi música y me relajo.

Bromas hasta con Luis Enrique

¿Cuál es su grupo favorito?

Ya dije que es Quevedo, tengo que tirar para casa.

¿Si marca hará las clásicas gafas o el baile de Laporte?

El baile de Laporte no me sale, haré las gafitas para mi padre.

¿A qué compañero le gusta más vacilar?

A Gavi porque se pica mucho, se calienta por nada y es a quién más le puedes picar. Es igual dentro que fuera del campo.

¿Ya ha aprendido a abrocharse las botas?

Ya sabía, pero como casi siempre se le desatan, se ha acostumbrado a jugar así y se siente cómodo.

¿Y a usted quién le vacila más?

Sobre todo Ferran y Eric.

Dicen de usted que se atreve incluso a bromear con el míster...

De vez en cuando, gasto bromas a todos, pero cuando el míster está de buen humor, hay que saberlo (sonríe).

¿Y con el yerno del míster?

Claro, siempre le gasto bromas, Ferri sabe picarme con un pellizco en el brazo y cojo unos cabreos increíbles.

Los gatos y Dembélé

¿Sabe algo de Dembélé?

Sí, hablamos por whatsapp, el otro día hicimos una videollamada y estábamos algunos jugadores del Barça juntos, siempre es divertido.

¿Usted sabía que Dembélé tenía miedo a los gatos, como ha confesado un compañero, con los muchos que hay aquí en Qatar?

No lo sabía, pero Ousmane puede salirte por cualquier lado.

Si gana el Mundial, ¿qué hará?

Dije que me rapaba y, aunque me arrepiento un poco, lo haré.

¿Descarta vestirse con una túnica catarí?

Sí, que da mucho calor

¿Cómo aprovechó su día libre?

Estuve con la familia y fuimos comer, estuve muy contento de estar con ellos.

¿Ha podido hacer turismo por Doha?

No mucho, tampoco soy mucho de turismo, prefiero hablar con mi familia, estar tranquilo. Conversar sobre cómo estoy viviendo el Mundial y cómo lo están pasando ellos.