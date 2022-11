Pedri: "Ojalá podamos poner otra estrella en la camiseta"

El canario confía en la selección española, pues dice que es un grupo muy sólido Espera ganar el Mundial, pero dice que si no lo gana España, le gustaría que lo ganase Messi

"La estrella no pesa tanto, al menos para mí. Es un recuerdo bonito y ojalá podamos poner otra estrella para que la camiseta pese más para las próximas generaciones". Son palabras de Pedri, uno de los líderes de la selección española en una entrevista con 'Marca'.

El jugador del Barça afronta su primer Mundial. Lo hace con tranquilidad y lanzando un mensaje claro a la afición. "Les diría que nos vamos a dejar la piel en el campo, que vamos a ser un grupo y que vamos a defender esta camiseta con todo. Que están tranquilos y que va a ir todo bien. Con eso quiero decir que espero que se den los resultados y ojalá que podamos poner otra estrella en el escudo", explica un Pedri que confía mucho en el grupo formado por Luis Enrique.

"Sobre todo se demostró en la Eurocopa. Tuvimos el problema del Covid y ahí vimos que éramos una familia, incluso cuando teníamos que estar separados por los contagios". Confía en el grupo y también en el seleccionador. "Sobre todo por la manera de transmitir las cosas.

Él te puede decir que te tires de un precipicio, pero te lo dice de tal manera que te convence de que lo tienes que hacer y de que va a salir bien". Pedri analiza también el grupo de España, con Alemania, Japón y Costa Rica. "Es un grupo complicado. Ahora todas la selecciones están muy bien preparadas y todas te pueden pintar la cara en cualquier momento. Es un grupo difícil. Todo está muy igualado. Mira Francia, que ganó el Mundial y Nations League y luego últimamente..."

INIESTA

En la entrevista, el canario explica que su primer recuerdo de un Mundial, con ocho años, le traslada al 2010. "El Mundial que ganamos, el del gol de Andrés. Ojalá se pueda dar otro así. Estaba con mi familia en un hotel en Tenerife y cuando marca el gol Andrés fue una locura. Todos saltamos y lloramos de la emoción. Ojalá podamos darle a la afición otra alegría así". Y da su opinión sobre las comparaciones que le hacen con el también exjugador del Barça "En el mundo del fútbol siempre hay comparaciones y cada vez que sale un jugador nuevo ya lo intentan comparar, pero yo tengo que hacer mi carrera.

Iniesta es un jugador increíble y me fijo en él en muchas cosas, pero sé que tengo que ser Pedri". El canario confiesa que Iniesta le llamó cuando se lesionó: "En persona nunca he tenido la oportunidad de conocerle, pero por Instagram sí que hemos hablado varias veces. Cuando tuve las lesiones me escribió pare decirme que estuviera tranquilo y que me recuperara bien.

Me ha aconsejado que me cuide mucho y que no le haga caso a la gente, que siempre intenta comparar. La gente te pone a veces en situaciones difíciles y hay que estar tranquilos y disfrutar del fútbol".

MESSI

Pedri, que explica que a un genio le pediría más gol, no se muestra decepcionado con los que no ven bien a la selección española. "A mí no me duele nada de lo que dicen porque sé que tenemos potencial. Es verdad que no tenemos una estrella como puede ser Leo en Argentina, pero tenemos un grupo muy sólido en el que todo el mundo corre por todo el mundo".

Deja claro que ve a Brasil y Argentina como favoritas y espera que si España no gana el Mundial, lo haga Argentina: "Creo que Leo se lo merece. Ojalá que lo ganemos nosotros, pero si no lo gana España, que lo gane él con Argentina".

Además, dice esperar llevarse una camiseta de Neymar y explica los partidos que sueña con jugar: "Yo sueño con jugar la final. Un partido contra Argentina por Leo o contra Holanda por Frankie me gustaría".