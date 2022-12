¿Por qué Pedri juega con el dorsal 26?

El tinerfeño explica a Prensa Ibérica el motivo por el que ha elegido este curioso dorsal para el Mundial de Qatar 2022

Pedri González es considerado una de las grandes estrellas del Mundial de Qatar 2022. Así se demuestra con la lona gigante que aparece con su imagen en el West Bay de Doha, al lado de otros cracks de la competición como Manuel Neuer, Gareth Balé, Sadio Mané o Kylian Mbappé.

En esa imagen aparece con la Roja con el dorsal 20, pero ahora juega con el 26. El propio Pedri lo explica: "Cogieron la imagen con la que debuté con la selección, es muy bonito estar allí al lado de jugadores tan importantes".

Pese a ser la estrella más llamativa de la selección, luce el último dorsal elegible. Algo muy curioso que el propio Pedri explica: "Aquí los números van por internacionaldiades. Tengo muchas menos que otros que están aquí. El 26 fue mi número en la Eurocopa y estaba libre, ¿por qué no cogerlo otra vez?".

El tinerfeño reconoce que fue un dorsal al que "le cogí cariño y no he podido repetir en otras convocatorias porque no se puede. En las otras listas no llegamos a los 26 convocados".

Pedri luce desde esta temporada el '8' en el Barça, de su ídolo Andrés Iniesta, pero en la selección este número está ocupado por el tercer capitán, Koke, por lo que le tocará esperar para recuperar terreno, aunque es muy feliz con su 26.