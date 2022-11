Pedri y Busquets apuntan a titulares en el debut de España en el Mundial

El seleccionador español no quiso arriesgar con dos de sus mejores jugadores en el centro del campo y no han participado en el último amistoso Gavi, que marcó su segundo gol, seguramente los acompañará contra Costa Rica en el estreno

Si no pasa nada de extraordinario que lo impida, Sergio Busquets y Pedri serán titulares en el debut de España en el Mundial de Qatar el miércoles contra Costa Rica. Contra Jordania, Luis Enrique hizo jugar a 19 jugadores de los 22 que tenía disponibles pero los dos futbolistas del Barça no han disputado ni un minuto del duelo. Tampoco el portero titular, Unai Simón. Morata, Guillamón, Llorente y Gayà ya se sabía que eran baja.

Y si Busquets y Pedri no han participado es porque el seleccionador español no ha querido tomar ningún riesgo con dos de sus jugadores más importantes en la sala de máquinas de la selección española. ‘Busi’ es el mediocentro titular y pieza clave en el juego de España por su capacidad para dirigir el juego y ordenar el equipo mientras que el canario aporta la magia y el desequilibrio. En principio, la tercera plaza en el once del debut será para otro azulgrana, Gavi, que ayer marcó su segundo gol con la selección española. Antes había marcado contra la República Checa en la fase de grupos de la Nations League.

De los siete del Barça, tres fueron titulares (Gavi, Ansu y Eric Garcia) y Alba y Ferran Torres han entrado en la segunda mitad.