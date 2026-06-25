Las pausas de hidratación, un modelo de negocio: ingresos de más 250 millones de dólares

Las pausas de hidratación que se realizan durante los partidos del Mundial están dando mucho que hablar. Más allá de la recuperación física de los futbolistas, detrás de esta decisión hay un componente importante económico y empresarial. Estos breves descansos se han convertido en una importante fuente de ingresos para las cadenas de televisión gracias a la emisión de publicidad durante las 'pausas'.

Cada encuentro incluye dos interrupciones obligatorias, una en cada tiempo, de aproximadamente tres minutos. El sistema está cuidadosamente diseñado: los bloques publicitarios comienzan pocos segundos después de que el árbitro detiene el juego y concluyen medio minuto antes de la reanudación. Esto permite insertar hasta ocho anuncios de 30 segundos por partido, generando cientos de espacios publicitarios a lo largo de toda la competición.

Las cifras económicas son destacables. Según un informe de la BBC, especialistas en la industria televisiva estiman que un anuncio de medio minuto durante la Copa del Mundo en Estados Unidos puede alcanzar valores de entre 200.000 y 300.000 dólares en cadenas de gran audiencia. En encuentros de máxima repercusión, como los de la selección estadounidense o las rondas decisivas del torneo, el precio puede elevarse hasta los 750.000 dólares por espacio.

Con estas tarifas, los ingresos derivados exclusivamente de las pausas de hidratación podrían superar los 250 millones de dólares en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los negocios más rentables asociados a la retransmisión del campeonato.

PHILADELPHIA (United States), 19/06/2026.- Brazil forward Rayan (C) consoles Brazil forward Raphinha (L) as he leaves the pitch injured during the FIFA World Cup 2026 group stage match between Haiti and Brazil, Philadelphia, USA, 19 June 2026. (Brasil, Filadelfia) EFE/EPA/SHAWN THEW. pausa hidratacion bebiendo / SHAWN THEW / EFE

Indignación en la opinión pública

Sin embargo, esta estrategia comercial no está exenta de polémica. Entrenadores, jugadores y aficionados han cuestionado el impacto de estas interrupciones en el ritmo de los encuentros. En numerosos estadios se han escuchado silbidos y muestras de descontento, ya que muchos consideran que las pausas rompen la intensidad del juego y alteran el desarrollo natural de los partidos, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, esta pausa de hidratación no está justificada.

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Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió esta implantación y justificó su importancia: "En un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante. Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas", defendió en declaraciones a EFE.