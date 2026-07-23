Paul Scholes, sobre Argentina: "Tienen que ser la selección más odiada de la historia"

Argentina alcanzó la final de la Copa del Mundo de 2026 ante España, en la que fue su tercera final de las últimas cuatro en el máximo torneo del mundo del fútbol. Si bien, pese a caer en el partido definitorio por el título ante 'la Roja', lo logrado en los últimos tiempos por la albiceleste a nivel futbolístico debería ser digno de admirar, lo cierto es que el comportamiento de los argentinos al mostrarse incapaces de aceptar la derrota, así como la polémica generada constantemente en redes sociales en contra de los sudamericanos, han provocado que la imagen pública de los dirigidos por Scaloni sea muy negativa.

En este sentido, la leyenda del fútbol inglés y del Manchester United, Paul Scholes, se mostró muy en contra de la actitud mostrada por la bicampeona de América durante el Mundial, en una charla con su excompañero Nicky Butt.

"Los únicos que apoyaban a Argentina eran los propios argentinos"

Durante la conversación, Paul Scholes lanzó un mensaje muy claro para mostrar su animadversión hacia la albiceleste, salvando únicamente de 'la quema' a la figura de Leo Messi. "Los únicos que apoyaban a Argentina eran los propios argentinos. Si sacas a Messi de ese equipo, tiene que ser la selección más odiada de la historia y recurre constantemente a las malas artes", afirmó el exmediocampista. Además, destacó que durante la final el proceder argentino "ni siquiera fue una reacción a algo y empezó desde el primer minuto", dejando claro que la solución para evitarlo debió pasar por una mejor gestión del colegiado del encuentro.

Incluso, aprovechó para comentar lo sucedido en el lamentable incidente de Molina con Rodri, en el cual el futbolista del Atlético de Madrid golpeó al medio español simplemente por celebrar: "Pasó corriendo y le dio un golpe directo en las costillas. ¿Cómo haces eso? A mí me expulsaron varias veces. En el calor del momento tomas una mala decisión, pero nunca era por perder un partido; era porque alguien me había pegado una patada o una cachetada en la nuca y uno reaccionaba, devolvía el golpe".

El puñetazo de Nahuel Molina a Rodri una vez pitó el final del partido / Redes

Eso sí, aprovechó para destacar la otra cara de la moneda, la gestión de la selección española a una reacción tan desproporcionada. "Creo que hay que aplaudir a los jugadores de España por la forma en que manejaron la situación; simplemente lo dejaron pasar", destacó. Finalmente, volvió a aclarar su gran admiración por Messi en contraste con sus compañeros: "Yo amo a Messi, así que no me gusta verlo involucrado con esos jugadores", sentenció.