De Paul, sobre la retirada de Messi: "Es futurología; lo importante es disfrutarlo todos los días"

Rodrigo de Paul compareció ante los medios en Miami en la víspera del cruce de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, y no esquivó ninguna pregunta: el futuro de Leo Messi, los 100 partidos de Scaloni al frente de la selección y la mentalidad con la que la campeona del mundo afronta la fase eliminatoria.

Sobre las especulaciones en torno a los partidos que le puedan quedar al capitán, el del Inter Miami fue tajante: "Creo que es un análisis errado pensar los partidos que pueden faltarle a Leo. No sabemos cuántos son, es futurología. Lo importante es disfrutar de él todos los días, todos los argentinos. Damos valor a las cosas cuando no las tenemos".

RESPETO MÁXIMO A CABO VERDE

De Paul pidió no relajarse ante el rival más modesto del cruce: "Cuando hubo el sorteo, en el grupo que nos tocaba había dos campeones del mundo. Con el correr de los años y de entender competencias, es fútbol y podía suceder. Es un rival que lo hizo muy bien en fase de grupos. Hay que enfrentar con mucha responsabilidad el partido de mañana".

El centrocampista también reivindicó su rol en el vestuario: "Por la cantidad de partidos y los años que llevo, sí que me siento importante o responsable de esta selección. Intento transmitir mi experiencia a mi manera. Por suerte es un grupo muy capaz, muy serio, que entiende muy bien el lugar que ocupamos".

"NO LO LOGRA EL MEJOR, ES EL QUE RESISTE"

Preguntado por qué le diría a su yo de niño, De Paul dejó una de las frases de la noche: "No sé si le diría algo. Todo lo que fue haciendo no fue más que experiencia y sabiduría con los errores. A los que les guste la profesión: no lo logra el mejor, es el que resiste. Los sueños no son un lugar fácil al que llegar. Hay cosas más bonitas que el propio sueño".

También tuvo palabras para Scaloni, que cumplirá 100 partidos al frente de la Albiceleste: "En estos ocho años me enseñó un montón de cosas. Me quedo con lo más importante: no somos jugadores de fútbol, somos personas que juegan al fútbol. Para mí esa frase es sumamente importante".

"MAÑANA ES MI ÚLTIMO PARTIDO"

El mediocentro resumió la mentalidad del grupo con una declaración de intenciones: "No nos vamos a guardar nada cada vez que nos ponemos la camiseta de Argentina, sean 10 minutos o 90. Para mí, mañana es mi último partido. Con esa mentalidad, el partido que está al frente es el más importante".

Sobre su amistad con Messi, se mostró agradecido: "Representa mucho ser amigo de Leo. La amistad es de las cosas más importantes que tenemos y me considero un afortunado de compartir con él más allá de la cancha. La manera que encontré para seguir poniéndome esta camiseta es que no quiero que termine".

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Cerró hablando de su preparación y del disfrute: "Me había preparado para esta Copa del Mundo. Hay momentos en que uno está nervioso, ansioso, tiene miedo. Intento controlar esos sentimientos y dar valor al disfrute. Sucede bastante, más que en Catar. Espero que siga así. El fútbol es bonito porque hay detalles que uno no puede controlar; siempre hay que tener la cabeza fría, en lo bueno y en lo malo".