De Paul, antes de enfrentar a Inglaterra: "Queremos volver a darles una alegría"

Argentina afronta un partido clave que le podría llevar a su segunda final mundialista consecutiva. El equipo de Scaloni se enfrenta a Inglaterra este miércoles en Atlanta (21:00h CET) en las semifinales del Mundial de 2026, y sus jugadores ya están completamente concentrados en ese partido.

En la previa, varios jugadores atendieron a los medios en Kansas City tras el último entrenamiento antes del choque. Rodrigo De Paul fue el primero en tomar la palabra para transmitir la confianza que tiene el plantel para superar la eliminatoria.

"Somos muy receptivos a la energía que nos manda la gente. Es un partido único y estamos muy motivados", aseguró el centrocampista. "Este tipo de partidos me encantan, me motivan. Tienen un contenido especial que me despierta muchas cosas. Lo vivo con mucha alegría, con mucha emoción y con mucha ansiedad. Tengo muchas ganas de que llegue".

"El mensaje es el mismo", afirmó De Paul sobre lo que les comunicó Scaloni. "Puertas para adentro y puertas para afuera es el mismo. Es un partido de fútbol. Único, contra Inglaterra".

"Estamos muy tranquilos, muy contentos con nuestro Mundial, con nuestro proceso", concluyó.

Rodrigo de Paul, atendiendo a los medios en Kansas City / EFE

Mac Allister: "Tenemos la experiencia, pero no garantiza nada"

Otro de los que tomó la palanra fue Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool de la Premier League, que se enfrentará a varios conocidos.

“El partido significa un montón el partido por ser una semifinal del mundo. No cambia el hecho que el rival sea Inglaterra. A mí me ayuda conocer a varios rivales de jugar todos los fin de semana", señaló el centrocampista.

Sobre lo vivido en el Mundial de Qatar 2022, Alexis afirmó que "tener la experiencia de mundial es un plus, pero no garantiza nada. Ellos tienen grandes jugadores en grandes equipos que han jugado este tipo de partidos".

Una de las motivaciones del partido es el recuerdo de Diego Armando Maradona y su 'Mano de Dios' en el Mundial de México 1986.

“En redes sociales aparecen videos de Diego, que es una leyenda y una inspiración que motiva mucho, así que esperemos poder hacer algo de lo que hizo en este partido que viene”, dijo. “Solo Leo (Messi) puede hacerlo. Diego es una bandera para el país y nosotros”.

Montiel: "La ilusión siempre está"

Finalmente, el defensa de River Plate, Gonzalo Montiel, afirmó que el equipo se encuentra ilusionado y con ganas del partido.

“Nosotros nos enfocamos en nosotros, eso es lo principal. Jugar una semifinal de un Mundial es un sueño, un privilegio, y más con esta camiseta. Es algo histórico para nosotros y vamos a vivirlo como se merece”, reflexionó. "Estamos preparados. Estuvimos analizando a Inglaterra, sabemos que es un rival difícil".

Y agregó: “La ilusión siempre está, de ir a por más. Estamos a un paso de llegar a otra final y lo vamos a afrontar de la mejor manera. Estuvimos analizando al rival, juegan mucho con los extremos y vamos a trabajar para achicar el margen de error. Son buenos jugadores pero, más allá de los nombres, es un equipo y nosotros trabajamos mirándonos nosotros primero".

Noticias relacionadas

“Estamos muy contentos y muy felices, sabemos lo que representa y es algo histórico para nosotros. Los partidos se definen adentro de la cancha, no nos enfocamos en lo que pasa afuera”, sentenció.