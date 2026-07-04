Pau Gasol se vuelca con la selección: "Será un partido duro contra Portugal"

Todo el mundo está con la selección española. Los de Luis de la Fuente obtuvieron el pase a los octavos de final tras vencer a Austria en dieciseisavos. Una victoria que acerca aún más al objetivo previsto, aunque no será fácil: el siguiente duelo, es contra Portugal, otra favorita. El Mundial ya ha llegado al ecuador de su formato y España ha ido mejorando a medida que ha ido avanzando el torneo.

La Fase de Grupos fue irregular, a pesar de obtener la primera plaza. El rendimiento de la selección fue bueno, pero todavía con mucho zumo por exprimir. Ahora, frente a Portugal, será toda una prueba de fuego. Precisamente, de esto es consciente Pau Gasol, ex jugador de baloncesto y ahora presidente de Gasol16 Ventures.

"Bueno, la veo en buen momento, creo que hay que centrarse en el siguiente partido, será un partido duro contra Portugal, un partido de cruces", explicaba Pau Gasol en una entrevista concedida al Diario Sport.

Gasol, atento al progreso de España en el Mundial

Tras superar con éxito las primeras fases del torneo y consolidar una identidad de juego reconocible, el equipo afronta ahora un nuevo desafío con la convicción de que el trabajo realizado hasta la fecha ha servido para llegar en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, el vestuario insiste en mirar únicamente al siguiente compromiso, consciente de que, a partir de este punto, el margen de error es mínimo y cada encuentro exigirá la mejor versión del grupo.

Pau Gasol atiene a los medios en la presentación de la Ryder Cup 2031 / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

"Al final todo lo que hemos vivido hasta ahora creo que ha sido positivo, nos ha llevado por estar en la posición que estamos, pero ahora hay que centrarse en este partido y nada más, pero sin dudas con muy buenas sensaciones. Hay que seguir, cada partido es una batalla, una exigencia grande, hay que prepararse bien, hay que estar mentalmente, físicamente también, y seguir jugando y seguir creciendo también", añade. "Yo creo que con Austria ya se vio un partido muy completo, con mucho control, pero cada partido va a ser distinto y hay que saber adaptarse y buscar la manera de ganar", considera Gasol.

Siempre bajo el ejemplo de Leo Messi

Más allá de España, otra de las selecciones que está sorprendiendo es Argentina, que ha llegado al Mundial con la misma hambre que en 2022, sin conformismo y con una figura clave, como es la de Leo Messi: máximo goleador del torneo hasta el momento. Pau Gasol, se rinde al astro argentino: "Messi está jugando a un grandísimo nivel, siendo el referente que siempre ha sido, incluso a sus 39 años, sufriendo ayer mucho, por lo que vi un poco en el resultado", dice Gasol, tras el partido de Leo ante Cabo Verde, donde Argentina logró llevarse el triunfo por 3-2, aunque sufriendo.

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"Es cabo verde, y eso al final, que dice mucho de ellos también, ese primer partido que jugamos contra ellos (Fase de Grupos), y que saltaron las alarmas ya con un 0-0 el primer partido, como siempre, pero bueno, Argentina haciendo su parte, sufriendo para ganar, pero al final lo que importa es ganar y centrarse en el siguiente partido", concluía Gasol. La leyenda del baloncesto, sea donde sea, estará apoyando a la selección el próximo lunes ante Portugal.