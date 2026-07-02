Pau Cubarsí, el muro de España para pasar a octavos

Había dudas en el entorno, pero nunca en la cabeza de Luis de la Fuente. La posición de central era uno de los focos de debate antes del inicio del Mundial, aunque la irrupción de Pau Cubarsí en la cita de 2026 ha despejado cualquier incógnita. Con apenas 19 años, el defensa del FC Barcelona se ha consolidado como el líder de una España que afronta los dieciseisavos de final rebosante de confianza y, lo más importante, con la portería intacta.

El seleccionador riojano le entregó las llaves de la defensa desde el primer partido y Cubarsí ha respondido con autoridad. Es uno de los futbolistas más utilizados del equipo, con los 270 minutos completos de la fase de grupos, formando una pareja de máximas garantías junto a Aymeric Laporte. Ambos han sido el pilar de una selección que cerró la primera fase sin encajar un solo gol ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Una muralla respaldada por los números

La sensación de seguridad que transmite Cubarsí sobre el césped encuentra un fiel reflejo en las estadísticas. Durante la fase de grupos acumuló 16 recuperaciones de balón, una media de 5,3 por encuentro, demostrando una capacidad sobresaliente para anticiparse y corregir.

Pau Cubarsí completó una buena actuación ante Uruguay / Europa Press

Siempre bien colocado y contundente al corte, el central promedia tres despejes por partido y gana 2,3 duelos de media, neutralizando a los delanteros rivales y ofreciendo una estabilidad que ha permitido a España crecer desde la solidez defensiva.

El primer constructor del juego

Pero la influencia de Cubarsí va mucho más allá de su trabajo sin balón. En el esquema de Luis de la Fuente es el primer organizador del juego, el futbolista desde el que nace gran parte de la construcción ofensiva de la selección.

Sus más de 315 intervenciones durante la fase de grupos reflejan el peso que tiene en la circulación de España. A ello se suma una precisión extraordinaria en el pase, con un porcentaje de acierto que oscila entre el 98 % y el 99 %. El encuentro frente a Cabo Verde fue el mejor ejemplo de esa fiabilidad: completó 107 de los 109 pases que intentó, muchos de ellos rompiendo líneas de presión y acelerando la progresión del equipo.

Además, promedia 2,7 desplazamientos en largo por partido, un recurso fundamental para superar presiones altas y cambiar el ritmo de los ataques cuando el rival obliga a buscar soluciones más directas.

El siguiente desafío ya está aquí. Este jueves, a las 21:00 horas, España se jugará el pase a los octavos de final frente a Austria en un duelo de máxima exigencia. Si la selección quiere seguir soñando con el Mundial, buena parte de sus opciones volverán a sostenerse sobre el muro que ha levantado Pau Cubarsí.