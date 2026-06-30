Los pasos prohibidos de Bergkamp ante Argentina: "Todo se mezcló en tres segundos"

Dennis Bergkamp (1969, Ámsterdam) fue un delantero que pensaba como un mediocampista y definía con un artista. Ver jugarlo podía recordar a lo que la escritora Sally Rooney dijo sentir al ver a Salah: “no es muy distinto de mirar las estrellas y contemplar la inmensidad del universo: hace que mi propia vida parezca agradable y pequeña”.

Lo que quería decirnos Rooney es que, cuando ve una habilidad humana tan extraordinaria, experimenta una sensación de asombro y desproporción. Percibe lo pequeño que es su propio mundo en comparación.

Con Bergkamp había algo inexplicable en cómo hacía que parecieran sencillas cosas extraordinarias. En palabras de Wenger, que lo entrenó en el Arsenal, "veía cosas que los demás no podían ver". Y según Henry, compañero gunner, "Primero miras a Dennis. Después decides qué hacer. Hacía que el fútbol pareciera fácil, pero no lo era en absoluto".

El carácter de 'Iceman'

‘Iceman’, como se lo conocía por su carácter frío, también tenía era una figura difícil de descifrar fuera del campo. En 1994, cuando viajaba con la selección de los Países Bajos hacia el Mundial de Estados Unidos, sufrió un episodio traumático que atravesó su carrera.

El avión en el que iba a bordo tuvo problemas técnicos (una avería y otras de incidentes durante el vuelo) y desarrolló una fobia a volar que hizo que dejara de coger aviones y que se perdiera partidos europeos con el Arsenal.

A Dennis lo disfrutaron sobre todo en el Ajax y en el Arsenal, pero también en Países Bajos, donde marcó uno de los goles más recordados de la historia de los Mundiales.

Ocurrió ante Argentina. En el Mundial de 1998. En cuartos de final. La jugada arranca con un pase desde 50 metros de Frank de Boer, sigue con un control orientado perfecto con el exterior del pie derecho, toque para dejar atrás a Ayala y balón cruzado con el empeine.

Tras marcar, con la afición orange enloquecida, levanta los brazos y se lanza al suelo con los brazos y las piernas abiertas, en estado de shock por el momento. "¡Todo se mezcla en tres segundos. Fue mi gran momento!", recordó en una entrevista a la web de la FIFA casi tres décadas después.

Los jugadores de Países Bajos celebran el gol de un Bergkamp tendido en el suelo / RABIH MOGHRABI / EPA

Los goles de Kluivert y el Piojo López habían puesto el empate en el marcador hasta que llegó uno de esos 'momentos Bergkamp'. El partido se acercaba al 90 tras dos expulsiones, la prórroga parecía inevitable y el neerlandés hizo su magia.

"Lo primero es que exista esa conexión con el pasador: tú tienes que saber que el balón te va a llegar donde debe y él debe saber que vas a atacar ese espacio. Luego, te abres el hueco. Lo segundo es que el pase sea bueno, pero eso ya no depende de mí".

El pase fue bueno porque Frank de Boer lo conocía del Ajax y porque era un especialista, tal y como también demostró dando la asistencia a Rivaldo en el mítico gol de chilena del brasileño con el Barça.

Pero lo que vino después del pase de De Boer fue la demostración de la importancia de un buen control en el futbol. "Tenía que orientarla para que quedara cerca de mí, porque aún necesitaba un toque más. Cuando las distintas fases de una jugada salen bien, todo encaja".

Aquellos dos toques mágicos antes de marcar, dijo Bergkamp, fue el resultado de años de entrenamiento y repeticiones: "mi obligación era batir al portero; lo verdaderamente especial fue todo lo anterior".

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Después de Argentina llegó Brasil y con ella la eliminación de Países Bajos: empate 1-1 tras la prórroga y derrota 4-2 en la tanda de penaltis. Croacia, además, le arrebató el tercer puesto, pero aquel gol de Bergkamp en el Vélodrome de Marsella nos dejó uno de esos momentos de asombro irrepetibles.