¿Qué pasó con Bono? Era titular con Marruecos y tras el himno desapareció...

El arquero titular estaba presente durante la celebración de los himnos Durante la foto oficial previa al encuentro, Bono no estaba

Yassine Bono, el portero titular del Sevilla, tenía que jugar este domingo contra Bélgica (desde las 14.00 horas) su segundo partido del Mundial con la selección de Marruecos. Fijo en los planes de Walid Regragui, Bono fue anunciado como titular... pero el que jugó fue finalmente Monir El Kajoui.

No es la primera vez que ocurre algo así, en muchas ocasiones los jugadores se lesionan durante el calentamiento, pero lo peculiar que ha ocurrido en el estadio Al Thumama ha sido la secuencia de los hechos.

Muy rara la ausencia de Bono en la portería de Marruecos. Ha debido ser algo de ultimísima hora: no solo aparecía en los onces de la FIFA… también estaba entre los titulares marroquíes durante los himnos pic.twitter.com/1jhEsgOwjm

Veamos: Bono ha salido con sus otros 10 compañeros, en paralelo con los de Bélgica. Ha escuchado como uno más el himno de Marruecos, cantado a pleno pulmón por los seguidores de la selección africana que tienen colonizado hoy este estadio. Hasta aquí, todo normal.

El siguiente acto protocolario es la foto de los once titulares. Pues bien, ahí ya no aparece Bono, sino su suplente El Kajoui. Hasta ahora la selección de Marruecos solo ha informado de su sustitución en las redes sociales, sin aportar más detalles.

تعويض الحارس ياسين بونو بالحارس منير المحمدي



Munir El Kajoui replaces Yassine Bounou for this match against Belgium