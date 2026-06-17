MUNDIAL 2026
"¿Sabéis lo que va a pasar si volvemos hoy al país?": el crudo discurso de Renard, el entrenador recién llegado a Túnez
El francés, que firmó de urgencia tras el 5-1 ante Suecia que costó el cargo a Lamouchi, lanzó un mensaje sin anestesia a sus nuevos jugadores en la primera reunión de equipo, antes de pisar el césped de El Barrial para su primer entrenamiento de cara al choque del viernes contra Japón en Monterrey
Hervé Renard no perdió el tiempo. Horas después de ser anunciado como nuevo seleccionador de Túnez, el técnico francés convocó a la plantilla en el hotel de concentración para una charla sin medias tintas, antes de bajar a su primera sesión con el equipo.
La rabia de la afición, asumida sin rodeos
Renard empezó por lo más incómodo: la goleada ante Suecia y la reacción que esperan al volver a casa. "¿Sabéis lo que va a pasar si volvemos hoy al país? ¡Lo sabéis!", repitió a sus jugadores, antes de admitir que el enfado de la gente es legítimo: "No podemos decirles que no tienen razón, no pueden estar equivocados".
Ni un minuto pensando en Países Bajos
El segundo bloque del discurso fue una orden clara: borrar de la cabeza cualquier cálculo sobre el último partido de grupo. "No vamos a hablar del futuro... Hay que focalizarse en Japón. El resto, lo que venga después, no es el problema", insistió, marcando el viernes en Monterrey como el único horizonte posible para una Túnez obligada a reaccionar tras el tropiezo en el debut.
"Estamos juntos": el mensaje de unidad
Renard cerró su intervención apelando al grupo por encima de cualquier individualidad, incluida la suya: "No estoy aquí para hacer lo que a mí me apetece hacer. Estoy aquí para hacer lo que el equipo necesita que haga".
Las Águilas de Cartago se medirán a Japón este viernes 20 de junio en el Estadio Monterrey, en un partido que se presenta como una final adelantada para mantener viva la opción de clasificación en el Grupo F.
- Raphinha negociará con el Al-Hilal después del Mundial
- Cambio de paradigma en la búsqueda de defensas del Barça en el mercado
- ¡El Madrid prepara otro gran golpe de mercado para su defensa!
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El Barça avanza en la operación Salinas
- ¡Portazo a Rashford!
- Los tres errores de Luis de la Fuente en el debut de España en el Mundial
- El último movimiento del Barça por Julián Álvarez