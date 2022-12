Pasar invicta a octavos, el objetivo de Portugal

Los lusos ya están clasificados y un empate les basta para ser primeros de grupo A Corea del Sur solo le vale ganar y esperar un pinchazo de Ghana

La selección de Portugal no se conforma con la clasificación, ni siquiera con una primera plaza que será suya con al menos un empate este viernes contra Corea del Sur, ni con el pleno de puntos, como logró ya en otras dos ocasiones a lo largo de sus seis participaciones anteriores, que coinciden precisamente con sus mejores marcas en el torneo: la tercera posición de Inglaterra 1966 y la cuarta de Alemania 2006.

Quieren mucho más el combinado luso, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Félix, Bernardo Silva, Ruben Dias... la colección de buenos futbolistas al servicio de Fernando Santos en Qatar 2022, que se siente preparada para alcanzarlo todo, no solo el liderato de su cuarteto, que hasta ahora domina con la rotundidad que describe que ya esté dentro de los octavos de final con una jornada de antelación, mientras sufre bajas y dudas constantes en forma de lesiones.

Danilo Pereira, su central titular en el debut, ya no jugó contra Uruguay, por la fractura en los arcos costales que se produjo en el entrenamiento del pasado sábado. Nuno Mendes, llamado a ser su lateral izquierdo principal en Qatar 2022, está fuera por una lesión muscular. Unas molestias ya lo apartaron del primer duelo contra Ghana. En su reaparición el pasado lunes ante el conjunto celeste ya sintió una dolencia más fuerte. Es baja definitiva, a falta de la confirmación oficial.

A la vez, Otavio continúa con su puesta a punto de otras molestias musculares, padecidas en la primera jornada. No jugó en la segunda ni lo hará previsiblemente en la tercera para estar listo en los octavos. Él completa la nómina de tres futbolistas que acudieron al Mundial para la titularidad en el esquema y que, hoy por hoy, no están disponibles para el técnico, aunque el firme recorrido de resultados de su equipo (dos victorias más cuantitativas que cualitativas) no se ha resentido, entre el talento y la pegada ofensiva que maneja en su conjunto, que se siente ya aspirante.

Con Brasil como posibilidad en el caso de que Portugal sea segunda de su grupo (la única forma de caer a esa posición es con una derrota ante Corea del Sur y una victoria de Ghana sobre Uruguay en el otro duelo del cuarteto, además por varios goles), la alerta está encendida en el conjunto luso, concentrado cien por cien en el tercer triunfo en tres jornadas. Pero también tiene activada la advertencia de las tarjetas amarillas: Joao Félix, Bruno Fernandes, Ruben Neves y Ruben Dias, titulares en ambos duelos, están en riesgo.

Se esperan cambios en la alineación de Fernando Santos para enfrentarse a Corea del Sur, cuyas posibilidades de ir más allá de la fase de grupos se concentran todas alrededor de una victoria.

Es la única forma para el grupo dirigido por Paulo Bento, enfrentado con su selección y con su pasado, sancionado en la grada, sin comunicación con sus jugadores durante el partido, por la expulsión con el encuentro terminado por sus ruidosas protestas contra el árbitro en la derrota por 3-2 frente a Ghana que ha rebajado al equipo asiático a tan solo un punto.

El técnico dispone de Son Heung Min, la figura surcoreana; recupera a Hwang Hee-Chan, tras perderse los dos primeros compromisos; y mantiene la duda de Kim Min Jae, el central del Nápoles, el líder defensivo de su equipo, que ya se entrenó este jueves con el grupo para alimentar las posibilidades de que pueda formar como titular en un partido definitivo ante Portugal, a la que Corea del Sur ganó en su único choque en un Mundial: 1-0 en 2002.

Alineaciones probables:

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minjae o Kwon Kyung Won, Kim Younggwon, Kim Jinsu; Hwang In Beom, Jung Woo Young; Kang in Lee, Lee Jaesung, Son Heung Min; Hwang Hee Chan.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Antonio Silva, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Ruben Neves, Bernardo Silva; André Silva, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Ciudad de la Educación.

Hora: 18.00 hora local, 16.00 hora española, 15.00 horas GMT.