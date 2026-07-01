Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 1 de julio: quién juega, horarios y dónde ver la Copa del Mundo gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 sigue adelante con la disputa de los dieciseisavos de final este miércoles 1 de julio con tres nuevos cruces. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde verlos por TV, online y en directo desde España.

La jornada de hoy dará comienzo por la tarde española con un atractivo Inglaterra - RD Congo. El combinado inglés llega a la fase eliminatoria con la condición de claro favorito y con el objetivo de confirmar sus aspiraciones al título en el primer cruce a vida o muerte. Enfrente tendrá a una selección congoleña que ya ha demostrado capacidad competitiva y que buscará una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos como lo fue Paraguay contra Alemania.

Unas horas después, en la noche española, llegará otro duelo de alto voltaje: Bélgica - Senegal. Los belgas afrontan el partido con dudas en una eliminatoria exigente, mientras que Senegal tratará de llevar el encuentro a un escenario físico y abierto para alargar su aventura mundialista. Uno de los cruces más igualados sobre el papel.

Romelu Lukaku, delantero de Bélgica / STEPHEN BRASHEAR - EFE

Cerrará la jornada, ya en la madrugada española, el Estados Unidos - Bosnia, un partido con mucho atractivo por la presencia de una de las anfitrionas del torneo. Estados Unidos contará con el impulso del público y buscará meterse en octavos ante una Bosnia que llega sin nada que perder y con la ilusión de seguir haciendo historia en el Mundial.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy miércoles 1 de julio?

Inglaterra vs RD Congo : 18:00 horas (CEST) en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial

: 18:00 horas (CEST) en La 1, RTVE Play y DAZN Mundial Bélgica vs Senegal : 22:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

: 22:00 horas (CEST) en DAZN Mundial Estados Unidos vs Bosnia: 02:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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