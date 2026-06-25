Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 25 de junio: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos gratis y en abierto por TV y online

El Mundial 2026 afronta hoy jueves 25 de junio una nueva jornada decisiva de la fase de grupos, con partidos de los grupos D, E y F repartidos entre la noche y la madrugada española. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo en España.

La jornada arrancará este jueves un poco más tarde, en concreto a las 22:00 horas con el cierre del Grupo E. Alemania, ya clasificada para las eliminatorias pero todavía no como primera de grupo, buscará cerrar la primera fase con pleno ante una Ecuador obligada a ganar para apurar sus opciones de pasar de ronda. A la misma hora, en horario unificado, Curazao y Costa de Marfil se medirán en un duelo directo que puede ser clave para definir la segunda plaza y las opciones de entrar como una de las mejores terceras.

Deniz Undav, uno de los grandes protagonistas en Alemania / EDUARDO LIMA / EFE

Ya en la madrugada española, el Grupo F entrará en atención. Países Bajos y Japón llegan ambos con opciones de acabar como primeras de grupos, mientras que Suecia tratará de agarrarse a la clasificación en un partido de máxima exigencia contra Túnez, una de las selecciones eliminadas que buscará despedirse con orgullo de la Copa del Mundo.

La jornada se cerrará a partir de las 04:00 horas con los partidos del Grupo D. Estados Unidos, una de las anfitrionas y ya clasificada para la siguiente ronda, intentará asegurar el liderato ante Turquía, ya eliminada. A la misma hora, Paraguay y Australia afrontarán un duelo directo con tintes de final por el pase a la fase eliminatoria.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy jueves 25 de junio?

Ecuador vs Alemania: 22:00 horas (CEST) en La 1, La 2 Cat, RTVE Play y DAZN Mundial

Curazao vs Costa de Marfil: 22:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Túnez vs Países Bajos: 01:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Japón vs Suecia: 01:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Paraguay vs Australia: 04:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

Turquía vs Estados Unidos: 04:00 horas (CEST) en DAZN Mundial

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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